【重磅快評】南檢押人辦案 北檢可別睡壞了司法天秤

台南地檢署偵辦立委罷免提議人名冊有死亡連署情事，向法院聲押國民黨市黨部副主委與一名劉姓男子。由於藍綠罷免都有死亡連署情況，但南檢卻祭出押人霹靂手段，自然備受矚目，藍委們今天到北檢告發民團涉偽造文書及違反個資法，提醒「台北地檢署不要睡覺」，形同法律戰開打，司法單位如何接招，有待觀察。

由於死亡連署藍綠陣營都有，南檢押人辦案，對藍營的罷免連署自然有所衝擊。國民黨籍立委陳玉珍今天到台北地檢署告發民團涉偽造文書及違反個資法，提醒「台北地檢署不要睡覺喔！台南地檢署已經用羈押手段」，意在反制司法單位傾斜，選擇性辦案。南檢固然可以押人辦案，但北檢也必須展示司法天秤並無傾斜。

藍營出招並非師出無名，就過去案例來說，罷免死亡連署一直都有，並非始自這次大罷免。高雄市前市長韓國瑜當年被罷免，連署書也發現1348份的死人連署，但是領銜人並沒有被偵辦，更別說民進黨黨公職人員，直到罷免案成立，這一頁也就被翻過了。

這次罷免綠委林俊憲的死亡連署有107人，罷免王定宇的死亡連署99人，民進黨中央就呼天搶地，指這樣的數字顯示是系統性、大規模的死亡連署，唯一可能就是抄名冊；但如果對照5年前韓國瑜1348份的死亡連署，人數是綠委的12倍到13倍之多，當年怎不說這是有系統、大規模的死亡連署？更沒有聽過民進黨說司法單位應該要偵辦？

陳玉珍這次告發所持的理由是，在藍委被罷免的連署書中也有相當多件連署是幽靈死亡連署，才要提醒台北地檢署比照台南地檢署用同等的比例、手段、方法採取行動；更別提藍營手上還有十幾件罷免藍委的連署涉及偽造文書等案件，北檢如果按兵不動，如果不是司法天秤傾斜，難道真的是在睡覺嗎？

最諷刺的是民進黨中央發言人吳崢，他單挑國民黨智庫副執行長凌濤預告罷免綠委已有8席過關，高度懷疑是否黨政不分、護航包庇，因為凌身為黨工，為何可以知道連署有無跨過門檻？因為查核連署是地方縣市選委會的工作，這是不是黨政不分、行政機器不中立？請地方選委會出來說清楚。他並「警告」各地選委會公務員在法律上負有告發及查明義務，應嚴查是否造假並公布於世。

如果民進黨立院黨團總召柯建銘今天都可以在立法院狂言，他不是覬覦立法院長，他是「覬覦」國民黨、民眾黨從地球消失，請兩黨放下屠刀、就地解散，國民黨智庫副執行長凌濤怎麼就不能預告罷免綠營立委已有8席過關？