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平均每天收千份連署書 罷免牛煦庭團隊曝二階最新進度
大罷免潮遍地開花，罷免國民黨立委牛煦庭團隊今天表示，二階起跑後，連署書收件數已超過1萬7000份，平均每日收件千份，當中以蘆竹區的收件數占多數，也盼更多龜山人一同支持。
「桃汰牛氓」領銜人、牧師陳曉煒表示，罷免牛煦庭二階行動來到第17天，團隊預計要在60天內收4萬5000份連署書，目前完成進度約36％；近日他感受到罷免氛圍逐漸加溫，但也有許多人現在才意識到連署已經啟動第二階段了。
陳曉煒說，二階行動8日起跑後，志工團隊在蘆竹區、龜山區、大檜溪地區，目前開設10多處連署站點，平均每日收件千份的連署盛況，扭轉過去對於桃園傳統政治板塊的想像，以22日為例，當天連署書總收件數達1733份，其中蘆竹區的收件數就占800多份，可見蘆竹人支持罷免的程度踴躍，近期也陸續在上龜山地區開設新的連署站點，期盼更多龜山人參與。
罷團也提到，蘆竹區南竹連署站近期成立後，就有熱血民眾主動邀請親戚連署，也有大竹熱心民眾提供住家車庫，作為站點物資暫時存放的地點；另有高齡96歲的阿嬤在鄰居協助下，走了半個多小時的路來到大竹的土地公廟前，親自帶身分證寫連署書。
至於桃園市政顧問游智彬昨突然進入多加教會直播，陳曉偉表示，對於游智彬的騷擾行為深表遺憾，感謝蘆竹分局第一時間給予協助，也請游別再對連署站有類似騷擾的行為，應尊重公民的罷免權。
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