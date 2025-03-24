立委吳沛憶罷免錯假率達4成 劉耀仁告發怒：把選民當猴耍

民進黨籍台北市議員劉耀仁今至北檢告發偽造連署，直指國民黨青年針對立委吳沛憶的罷免錯假率高達4成，其中連署人涉籍不滿4個月數量激增，怒批他們把選民當作猴子在耍，玩弄股掌之間，告發此罷免案領銜人涉偽造文書、違反個資法。

台北市議員劉耀仁今指出，國民黨青年針對立委吳沛憶的罷免案，錯假率高達4成，居全台之冠，「提議前死亡」高達108人占4.09%、「戶籍未滿」391人佔14.83%，充滿疑點，偕同醫師羅浚晅醫師至北檢告發。

劉耀仁指出，3年前鍾小平領銜罷免林昶佐，當年錯假率高的嚇人，今日看來姑息足以養奸，今年國民黨青年軍、鍾小平罷免吳沛憶高達4成錯假率，除了死亡連署、造假連署，還有「連署人涉籍不滿4個月」錯假率激增，10份中有4份不合格。

劉耀仁說，國民黨青年軍和鍾小平擺明故技重施，我們也無需再忍，看不下去，具狀告發國民黨青年軍和鍾小平違法的連署行為，希望檢察官徹底追查，端正選風，還給中正萬華區所有公民一個公道，「他們把選民當作猴子在耍，玩弄股掌之間，非常可惡」。劉耀仁指出，當初開放開放罷免連署，不管藍綠都可以連署，各位知道有一方罷免志工所發起的是完全合法合規，可是我們看到一群人就是在倉庫裡好像搬來搬去，然後就把東西拿出來，「我認為所有人都可以來按鈴申告，自會有社會公評」。

醫師羅浚晅指出，今日行使公民應該有的義務，告發罪名為刑法偽造文書，及違反個資法，且要讓所有人知道，台灣所有的罷團都在非常穩健、合法的狀況下繼續進行，但是「一小撮人的行為，我們必須透過告發，讓檢察官知道有犯罪情事，進行偵辦」，希望檢察官函詢中選會，拿到第一手資料，了解事情的原委、公正調查。

他表示，多數的罷團天天擺攤，說服公民參與罷免，但有一小撮人屢勸不聽，沒有擺攤就有連署書，送出來的是死亡連署或不在戶籍地的人，系統性破壞罷免行動；他說，如果只有一件、二件，可能想錯、填錯，但數字太多就認為可能是造假。