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立委吳沛憶罷免錯假率達4成 劉耀仁告發怒：把選民當猴耍

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導
台北市議員劉耀仁今偕同醫師羅浚晅醫師至北檢告發立委吳沛憶罷免案領銜人。記者蕭雅娟／攝影
台北市議員劉耀仁今偕同醫師羅浚晅醫師至北檢告發立委吳沛憶罷免案領銜人。記者蕭雅娟／攝影

民進黨籍台北市議員劉耀仁今至北檢告發偽造連署，直指國民黨青年針對立委吳沛憶罷免錯假率高達4成，其中連署人涉籍不滿4個月數量激增，怒批他們把選民當作猴子在耍，玩弄股掌之間，告發此罷免案領銜人涉偽造文書、違反個資法。

台北市議員劉耀仁今指出，國民黨青年針對立委吳沛憶的罷免案，錯假率高達4成，居全台之冠，「提議前死亡」高達108人占4.09%、「戶籍未滿」391人佔14.83%，充滿疑點，偕同醫師羅浚晅醫師至北檢告發。

劉耀仁指出，3年前鍾小平領銜罷免林昶佐，當年錯假率高的嚇人，今日看來姑息足以養奸，今年國民黨青年軍、鍾小平罷免吳沛憶高達4成錯假率，除了死亡連署、造假連署，還有「連署人涉籍不滿4個月」錯假率激增，10份中有4份不合格。

劉耀仁說，國民黨青年軍和鍾小平擺明故技重施，我們也無需再忍，看不下去，具狀告發國民黨青年軍和鍾小平違法的連署行為，希望檢察官徹底追查，端正選風，還給中正萬華區所有公民一個公道，「他們把選民當作猴子在耍，玩弄股掌之間，非常可惡」。劉耀仁指出，當初開放開放罷免連署，不管藍綠都可以連署，各位知道有一方罷免志工所發起的是完全合法合規，可是我們看到一群人就是在倉庫裡好像搬來搬去，然後就把東西拿出來，「我認為所有人都可以來按鈴申告，自會有社會公評」。

醫師羅浚晅指出，今日行使公民應該有的義務，告發罪名為刑法偽造文書，及違反個資法，且要讓所有人知道，台灣所有的罷團都在非常穩健、合法的狀況下繼續進行，但是「一小撮人的行為，我們必須透過告發，讓檢察官知道有犯罪情事，進行偵辦」，希望檢察官函詢中選會，拿到第一手資料，了解事情的原委、公正調查。

他表示，多數的罷團天天擺攤，說服公民參與罷免，但有一小撮人屢勸不聽，沒有擺攤就有連署書，送出來的是死亡連署或不在戶籍地的人，系統性破壞罷免行動；他說，如果只有一件、二件，可能想錯、填錯，但數字太多就認為可能是造假。

吳沛憶 罷免

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