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罷綠委「破蛋」台中開第一槍？ 刪Q發言人這麼說…

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中2罷綠委團體「拔菜行動」「不純下架」有信心一階過關。記者趙容萱／攝影
台中2罷綠委團體「拔菜行動」「不純下架」有信心一階過關。記者趙容萱／攝影

罷免潮襲來，國民黨面對已有35位藍委罷免一階提議通過，但罷免綠委持續掛零，不過台中罷免綠委蔡其昌和何欣純第一階段連署已完成補件，罷團發言人Max表示，連署書總份數超過兩倍以上一階「連署百分之百會過」台中將開破蛋第一槍！

罷團發言人MAX 曾任罷免陳柏惟的「刪Q總部」發言人，他指出，台中綠委蔡其昌、何欣純罷免案，補件時都是他把每一張收回來的，比較不會有死亡連署等爭議，以往有經驗是因字跡問題被剔除，所以現場檢視沒有問題才收集。MAX說，此次連署書總份數也是超過兩倍以上，第一階段連署百分之百會過關。

MAX表示，蔡其昌、何欣純的實力比陳柏惟強，但蔡其昌跟民眾黨的蔡壁選舉票數如只差4000票左右；何欣純說因藍營刪預算，導致優秀的學生沒有獎學金出國，但藍委問教育部，得知獎學金補助還比前幾年更多。

台中大罷免行動「外冷內熱」國民黨台中市黨部主委顏文正指出，從去年三月開始，罷團就放風聲要罷盧系立委羅廷瑋、廖偉翔與黃健豪，他指出，台中罷綠委組織越來越精實，包括當年罷「3Q」陳柏惟、桃園前議員王浩宇的重要成員均加入，三階呼籲支持者出來反罷是關鍵。

罷免

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