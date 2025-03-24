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罷團控羅廷瑋施壓連署攤被撤 房東：不想介入政治鬥爭

聯合報／ 記者陳秋雲余采瀅／台中即時報導
台中市罷免藍委行動，熱度升高。記者趙容萱／攝影
台中市罷免藍委行動，熱度升高。記者趙容萱／攝影

民進黨台中市議員江肇國今早指出，聽說罷國民黨立委羅廷瑋團隊，在新光黃昏市場合法承租的攤位，卻因為羅施壓，房東把租金退回來不敢租了。羅團隊表示不清楚此事，程姓房東說，員工誤借，只收清潔費沒有租「我不想介入政治鬥爭」所以收回。

民團罷免羅廷瑋第一階段通過，目前進入第二階段，江肇國說，進入第二階段，市府跟羅廷瑋全面施壓公民團體，拆看板、移盆栽、偷錄影、強驅趕⋯，阻擋罷免的「奧步」越來越多。他說，很擔心盧市長跟羅廷瑋出手會愈來愈重！

江肇國表示，拜託大家加緊腳步趕快連署，只有提早達成目標，才能避免他們阻止連署的魔手。羅廷瑋團隊表示，不清楚黃昏市場攤位租借的事情。

程姓房東受訪表示，是員工以為只在店前擺攤，只收清潔費，並未收租金。他發現攤位掛起「罷免羅廷瑋」的招牌，直覺不妥，才取消借給攤位。

房東說，他不想介入兩邊的戰爭，平常就不理會政治鬥爭的事，希望外界別再打擾。他表示羅團隊並未與他接觸。

罷免

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