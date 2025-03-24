藍委告發民團偽造罷免連署 陳玉珍：北檢不要睡覺 南檢已用羈押手段

罷免立委連署不斷出現偽造為書、死亡連署，國民黨籍立委陳玉珍至台北地檢署告發民團涉偽造文書及違反個資法，也提醒「台北地檢署不要睡覺喔！台南地檢署已經用羈押手段」，藍軍立委許宇甄、羅智強、游顥也一同呼籲「反政治戒嚴，不要選擇性辦案」。

立委陳玉珍告發，國民黨委員被罷免的連署書中，也有相當多件的連署是幽靈死亡連署，提醒台北地檢署，看到台南地檢署怎麼做了嗎？希望用同等的比例、手段、方法，對提案連署的領銜人，比照台南地檢署，趕快把這些領銜人請來問一問，如果內容不清楚，也請行使羈押權，作為保全證據手段；罷免藍委還有1、20件涉偽造文書，「請台北地檢署不要睡覺喔！台南地檢署已經用羈押手段」今天為了讓社會大眾知道，國家不容許政治戒嚴，今天會這樣對付國民黨籍的公民，明天就會如此對付所有的公民。

羅智強表示，不會看到任何民主國家執政黨用司法抄家滅族、搜索在野黨黨部，今天陳水扁、蔡英文做不到的事情，恭喜賴清德做到了，搜索在野黨黨部這不是句點，這只是開始，在野黨各縣市黨部都非常有可能面臨搜索，甚至約談目前正在被罷免的立委，「這就是民進黨要消滅民主制衡」。

羅智強指出，告發是為了告訴大家「民進黨雙標」韓國瑜被罷免高雄市長時出現1300多個死亡連署，檢察官是睡著了、昏迷了嗎？從有公投、罷免機制以來，連署瑕疵一直都會出現，過去檢察官辦了嗎，今天你大張旗鼓不成比例地，搜索謝龍介、搜索台南市黨部，就是劍指謝龍介、劍指在野黨。

羅智強說，罷免國民黨的立委，也有很多連署瑕疵，不管是偽造文書還是死亡連署，今天陳玉珍和國民黨的委員、黨中央一起來告發，看看賴清德執政下的司法機關，再展現雙標給大家看看呀！要不要搜索民進黨的黨部？檢察機關要不要搜索民進黨的黨部？能不能以同樣的比例，辦執政的民進黨？不要遇到執政黨、遇到民進黨害怕就轉彎，但「我也預言，以民進黨雙標的程度，我不期待，但今天來這就是要告訴大家，如果要辦，就通通都辦，不要選擇性辦」。

簡榮宗律師指出，民進黨發動大罷免，公民出於自由意志提議連署，但許多連署書出了問題，今日告發狀以立法委員王鴻薇為例，中選會公布的查核中，王鴻薇委員提議名冊有偽造情形，王鴻薇委員的罷免團體有指導、糾正民眾如何填寫臉數書，認為有參與連署書，可能涉及刑法偽造私文書及個資法，立法委員陳玉珍代筆告發。

簡榮宗說，各地有需要也會在各地檢察署告發，「期待各地檢察官能像台南地檢署一樣毋枉毋縱，有就去查、沒有就還清白，該用怎麼樣的力道保全證據，要一視同仁才是回歸民主真諦」。