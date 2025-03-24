新聞眼／綠軍攻網路 藍白陸戰扳聲勢

雙北是大罷免潮的指標熱區，各路人馬近日在新北板橋比拚陸戰能量。新北藍營民代觀察，最近風向有些轉變，小草對國民黨的認同感有拉高，網路被綠軍占領，藍白分進合擊，要靠一波波陸戰扳回聲勢。

綠營攜手罷團步步進逼，藍營基層焦慮不已。國民黨主席朱立倫領軍，前晚在板橋宣講湧入一千多名支持者，新北市長侯友宜、副市長劉和然都到場，藍營新北六名立委到齊，但出席的里長不多，地方解讀，侯友宜還沒真正出手，侯會將能量留在決戰時刻。

昨天下午換民眾黨登場，柯文哲妻子陳佩琪與小草博感情，黨主席黃國昌壓軸上場，在台上連講一小時，直批執政黨把人民當盼仔、貪汙腐敗。黃演說煽動性十足，現場彷彿個人造勢大會。

藍、白都打主席牌，訴諸各自群眾，砲口對準民進黨當家鬧事、執政無能，可謂隔空呼應。

再隔一周，民進黨將於本月卅日在板橋第二運動場辦大型造勢，黨部已通知議員要幫忙動員，綠營不只要在網路搶攻話語權，也試圖在陸戰輾壓政敵。

三黨先後在板橋陸戰交戰，既拚人氣，也為二○二六提前操兵。這一局將牽動二○二六及二○二八，藍營地方主委坦言，一旦進到罷免投票，一定需要白營幫忙解圍，雙方有一定的互助默契，之後會分進合擊。