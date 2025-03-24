綠營高雄3場罷免宣講 獨缺林岱樺

民進黨立委邱議瑩、許智傑、賴瑞隆、林岱樺均表態投入下屆高雄市長黨內初選，近期邱、許、賴3人配合推動大罷免，接力舉辦宣講，但3場林岱樺都未到場，被質疑遭「邊緣化」；對此，林岱樺說，有邀請她都會儘量出席，沒其他考量。

賴瑞隆直言，宣講活動不是全部立委都邀請；許智傑則稱，不清楚為何林未受邀；至於邱議瑩電話則未接，不清楚回應。

民進黨為炒熱大罷免氣氛，全台各縣市立委陸續舉辦宣講會；本月16日，邱議瑩率先在鳳山龍成宮舉辦罷免宣講，當時邀請立委李柏毅、李昆澤、許智傑及WeCare高雄發起人尹立等人參與。

22日則由許智傑接棒，許跨出選區跑到旗山鯤洲宮宣講，當天找來邱志偉、邱議瑩、李昆澤、賴瑞隆、李柏毅等立委助講，因林岱樺仍未現身，引起各界好奇。

許智傑當時受訪說，邀請民代是由辦公室負責，不清楚為何林岱樺未受邀，此次宣講是邀請東高雄立委，並無刻意聯繫西高雄民代，如黃捷有行程無法前來，若林有意願一起努力，他都很歡迎。

第3場宣講由賴瑞隆主辦，昨上午賴先與名嘴范世平前往林園市場宣傳，受到當地鄉親熱烈歡迎，隨後在三民區安宜里活動中心舉辦宣講會，立委李昆澤、邱議瑩、許智傑，議長康裕成輪番上台宣傳大罷免。

賴、許、邱3名初選競爭者在台上「互虧」做球，邱笑賴瑞隆「只有身材好看，在立法院打架打輸人」，許智傑則呼應邱議瑩提及監察院因預算被刪，廁所沒衛生紙，上大號真的很麻煩，3人台上互動熱絡，卻獨缺林岱樺到場，一周三場活動都未邀請林岱樺，「邊緣化」質疑再浮上檯面。

賴瑞隆昨受訪時證實確實沒邀林岱樺，活動只邀特定立委參與，並無全部都邀；上次新書發表會他有邀請林岱樺出席，只是林後來有事沒有現身。

對於宣講活動未受邀，林岱樺回應，「顧台灣挺高雄」的活動意旨，在於反制藍白國會多數暴虐亂政，這個工作必須具有「不厭涓滴」的胸襟，才能感動民心、才能成其大。

她重申，如果被邀請，她都會儘量出席，沒有其他的考量，3月29日的宣講會，委員們都會同台，大家現在就開始暖身很正常。