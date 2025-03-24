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綠營高雄3場罷免宣講 獨缺林岱樺

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄報導
高雄民進黨立委賴瑞隆（右三）昨在三民區舉辦罷免宣講，立委許智傑（左三）、邱議瑩（左二）到場。記者徐白櫻／攝影
高雄民進黨立委賴瑞隆（右三）昨在三民區舉辦罷免宣講，立委許智傑（左三）、邱議瑩（左二）到場。記者徐白櫻／攝影

民進黨立委邱議瑩許智傑賴瑞隆林岱樺均表態投入下屆高雄市長黨內初選，近期邱、許、賴3人配合推動大罷免，接力舉辦宣講，但3場林岱樺都未到場，被質疑遭「邊緣化」；對此，林岱樺說，有邀請她都會儘量出席，沒其他考量。

賴瑞隆直言，宣講活動不是全部立委都邀請；許智傑則稱，不清楚為何林未受邀；至於邱議瑩電話則未接，不清楚回應。

民進黨為炒熱大罷免氣氛，全台各縣市立委陸續舉辦宣講會；本月16日，邱議瑩率先在鳳山龍成宮舉辦罷免宣講，當時邀請立委李柏毅李昆澤、許智傑及WeCare高雄發起人尹立等人參與。

22日則由許智傑接棒，許跨出選區跑到旗山鯤洲宮宣講，當天找來邱志偉、邱議瑩、李昆澤、賴瑞隆、李柏毅等立委助講，因林岱樺仍未現身，引起各界好奇。

許智傑當時受訪說，邀請民代是由辦公室負責，不清楚為何林岱樺未受邀，此次宣講是邀請東高雄立委，並無刻意聯繫西高雄民代，如黃捷有行程無法前來，若林有意願一起努力，他都很歡迎。

第3場宣講由賴瑞隆主辦，昨上午賴先與名嘴范世平前往林園市場宣傳，受到當地鄉親熱烈歡迎，隨後在三民區安宜里活動中心舉辦宣講會，立委李昆澤、邱議瑩、許智傑，議長康裕成輪番上台宣傳大罷免。

賴、許、邱3名初選競爭者在台上「互虧」做球，邱笑賴瑞隆「只有身材好看，在立法院打架打輸人」，許智傑則呼應邱議瑩提及監察院因預算被刪，廁所沒衛生紙，上大號真的很麻煩，3人台上互動熱絡，卻獨缺林岱樺到場，一周三場活動都未邀請林岱樺，「邊緣化」質疑再浮上檯面。

賴瑞隆昨受訪時證實確實沒邀林岱樺，活動只邀特定立委參與，並無全部都邀；上次新書發表會他有邀請林岱樺出席，只是林後來有事沒有現身。

對於宣講活動未受邀，林岱樺回應，「顧台灣挺高雄」的活動意旨，在於反制藍白國會多數暴虐亂政，這個工作必須具有「不厭涓滴」的胸襟，才能感動民心、才能成其大。

她重申，如果被邀請，她都會儘量出席，沒有其他的考量，3月29日的宣講會，委員們都會同台，大家現在就開始暖身很正常。

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