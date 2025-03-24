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綠台南宣講 李遠拿碗公諷藍委

聯合報／ 記者萬于甄袁志豪王思慧張策黃婉婷／連線報導
文化部長李遠昨拿著碗公上台開講，為文化工作者發聲高喊「我不是要飯的」。記者萬于甄／攝影
文化部長李遠昨拿著碗公上台開講，為文化工作者發聲高喊「我不是要飯的」。記者萬于甄／攝影

民進黨大罷免宣講第二個周末，行政院長卓榮泰昨在台南砲轟在野黨刪總預算，「刪過了頭，還繼續再刪再砍」，一旦得逞，國家進步的腳步就被拉掉了。綠營在花蓮更是動作頻頻，前天辦宣講，副總統蕭美琴昨再現身路跑活動；但藍營批「要先耕耘，才有收穫」。

民進黨「人民是頭家」下鄉宣講第五場，昨到賴清德總統本命區台南，也是南部首場，同樣黨政合一，由卓榮泰領軍，民進黨秘書長林右昌、文化部長李遠、教育部政次張廖萬堅、南市長黃偉哲等出席，湧入約三千名支持者。李遠拿著碗公上台，稱「我不是要飯的」、「會把要飯的碗，變成文化的聚寶盆」，回擊國民黨立委陳玉珍曾留言指文化界「丟掉那隻要飯的碗」。

「花蓮是我們的主戰場，台南是我們的主場。」卓榮泰拿出「光劍」，指著藍白在總預算「十二項荒謬發明」表格，批評在野黨用報復、針對性地刪減預算，讓中央政府陷入非常大困境，目的就是要擴大人民的不安，讓人民覺得國家進步很慢，讓社會裂痕又深又長，一旦得逞，國家進步的腳步就被拉掉了。

卓榮泰 張廖萬堅 李遠 林右昌 罷免 賴清德 陳玉珍 黃偉哲

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