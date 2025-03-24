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白新北開講 批綠官員帶頭造謠

聯合報／ 記者劉懿萱張策黃子騰林銘翰／連線報導
民眾黨宣講第一站昨天在新北板橋車站前舉行，主席黃國昌（左）發放宣傳文宣。記者葉信菉／攝影
民眾黨宣講第一站昨天在新北板橋車站前舉行，主席黃國昌（左）發放宣傳文宣。記者葉信菉／攝影

民眾黨昨在新北板橋辦「人民要當家」全民問政宣講首場，黨主席黃國昌領軍，柯文哲妻子陳佩琪到場，黃砲火全開批民進黨官員帶頭下鄉造謠，嘴巴說人民是頭家，實際上「把人民當盼仔（傻瓜）」，還拿錢給綠色媒體去洗人民腦的腦，「這社會還有公理嗎？」

民眾黨首場宣講選在板橋車站旁廣場，主辦單位號稱有六千人到場，小草高舉「政府帶頭亂造謠，人民看不下去了」，現場氣氛沸騰。陳佩琪說，感謝大家在這段時間沒離開民眾黨。

民眾黨前主席柯文哲持續羈押禁見，律師團指柯有血尿情況，黃國昌昨坦言，當庭聽到嚇一大跳也很擔心，盼檢調、獄政單位維護基本人權及健康。

黃國昌怒轟民進黨墮落成過去自己最討厭模樣，誰敢挑戰監督民進黨，就是被打成中共同路人。他愈說愈氣，質問賴總統：「你們是詐騙集團？還是當家無能？」還批評民進黨用假訊息洗台灣人的腦，大肆宣傳藍白刪預算，哪一個民主國家的國會不刪預算？「不刪預算的國家，恐怕只有中華人民共和國，另一個則是北韓。」

罷免

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