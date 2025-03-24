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蔣萬安挺藍委 高呼台北隊加油

聯合報／ 記者林麗玉李成蔭洪子凱／台北報導
台北市長蔣萬安（中）昨到北市南港區，與立委李彥秀（左二）出席國民黨慶生會。圖／翻攝udn直播
台北市長蔣萬安（中）昨到北市南港區，與立委李彥秀（左二）出席國民黨慶生會。圖／翻攝udn直播

罷免潮來勢洶洶，台北市長蔣萬安昨再度當起台北隊長，到南港區陪立委李彥秀出席國民黨慶生會，有幫李彥秀固樁意味，鞏固藍軍基層及士氣。蔣強調，國民黨五名北市立委對北市府來說都很重要，相互支援、為市政打拚，並高呼「台北隊加油」。

蔣萬安稱讚李彥秀是真正為南港鄉親打拚著想的優秀立委，「這麼好的立委，一定要做她的後盾、靠山」。

蔣提到，最近一周已到南港區四次，並細數市府團隊與李彥秀等努力拚市政成果。李彥秀說，地方很關注南港區的變化，蔣市長很樂意聽里長、市民聲音，讓整個台北隊、中央地方連結更好。

不過，相對於罷免泛藍立委已有卅五件進入二階連署，不少罷免綠營立委團體仍忙於補件，藍營人士認為，黃復興黨部遭裁撤影響很大，如今難像過往一樣催出國民黨動員力，尤其黃復興幹部們沒有「名分」、組織及經費等，又怎麼投入協助？

有黨代表感嘆，黃復興黨部過去是動員力最強、最忠貞的黨員，為黨出錢出力，上街遊行、提案連署公投都可以看到他們的身影，但自從黃復興黨部去年七月遭裁撤後，不要說組織精簡、經費歸零，一些老幹部就連個「名分」都沒有，又有誰會為黨中央打拚？

有關國民黨台南市黨部涉「罷免名冊涉偽造文書」案，也有黃復興人士透露，最基層的地方黨部現在資源少，人力更是屈指可數，過去查核黨籍、挨家挨戶拜訪的都是黃復興的幹部，裁撤後又加上地方黨部人力不足，自然難以查核。

另有黨代表分析，出身黃復興的知名民代不少，像前立委林郁方費鴻泰、吳斯懷等人都是，但現在也都卸任，再加上軍人族群減少及年事已高等逐漸凋零，尤其一些偏鄉區的黃復興黨員與一般黨員數相當十倍。北市議員秦慧珠感嘆，自己就是黃國樑黨部常委，裁撤後確有很大影響，過去每三個月、每年分別開不同規模的委員會，彼此聯絡感情、討論黨務，如今她連幹部身分都沒有了，難以凝聚。

但與黃復興黨部有淵源的新北市議員陳明義則說，最重要還是策略。立委賴士葆也說，黃復興黨部實際上仍獨立運作，罷免案的最大問題還是綠營偷跑。

此外，北市罷免綠營立委吳思瑤、吳沛憶民第一階段日前被要求補件，罷團「地動刪瑤」召集人賴苡任表示，從國民黨台南市黨部遭搜索一案來看，中選會似乎想拖到最後一天才公布結果，企圖爭取檢調辦藍營時間讓罷免喊卡。

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