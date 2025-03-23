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突襲罷團教會連署站遭控騷擾 游智彬稱「路過」：看到十字架比較興奮

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
新黨副秘書長游智彬今天下午現身「光復桃園 六區全罷」罷免連署站所在的多加教會，引發罷免團隊不滿。圖／「光復桃園 六區全罷」罷免團隊提供
新黨副秘書長游智彬今天下午現身「光復桃園 六區全罷」罷免連署站所在的多加教會，引發罷免團隊不滿。圖／「光復桃園 六區全罷」罷免團隊提供

新黨副秘書長、桃園市政顧問游智彬日前在立法院議場直播，遭綠營控訴言語羞辱女立委後，今天下午又現身「光復桃園 六區全罷」連署站所在的多加教會，引發罷免團隊不滿。對此，游智彬強調只是路過，沒有預謀。

立法院會上周五原擬處理國民黨團所提的反廢死、反戒嚴公投逕付二讀，不過當天游智彬持立院記者證進入議場2樓直播，引發民進黨立委質疑並占領主席台抗議，導致立院議事空轉。

游今下午約3時左右再現身桃園多加教會，一度和現場罷免志工發生口角，但他前後只待1分鐘便離去。

罷免團隊發起人之一、牧師陳曉煒受訪還原情況，他表示，游智彬當時在自己的頻道上錄影，聲稱要進來直播、拍攝連署站狀況；當游遇到簽連署書的民眾，被問到為何要錄影時，游還自報家門。

陳曉煒指出，盡管民眾和志工不斷要求游智彬不要來亂、不要直播，但他仍然進門，並表示「你們沒有入鏡」「教會是每個人都可以來」「教會不是應該中立嗎？」同時強調自己也是基督徒；陳怒批游智彬根本是「跳梁小丑」想蹭流量，對於這個無聊的騷擾動作，也研議是否有法律問題。

面對指控，游智彬回應，自己是下午參加助理婚禮喜宴後，約了幾名支持者在對面咖啡廳見面，離開時無意間注意到多加教會「因為我自己是基督徒，看到十字架都比較興奮」同時看到教會有「光復桃園」及罷免時間表，才好奇進去看看「就路過這樣子，沒有預謀。」

「看我的TikTok，我有羞辱他們嗎？」游智彬表示，他進去只是分享聖經經文「天上的飛鳥不耕也不種，上帝保他平安」「民進黨也有一部聖經，就是地上的青鳥不耕也不種，民進黨會保他衣食無缺，民進黨就是他們的上帝。」

游智彬說，民進黨將他的所有行為都解讀為「預謀」或「中共派來的」但如果他是中共派來的早就被抓起來了。對於罷免團隊明將對此開記者會，他表示已收到消息，但不會回應「因為他不是要打我，是要打張市長。」

新黨副秘書長游智彬今天下午現身「光復桃園 六區全罷」罷免連署站所在的多加教會，引發罷免團隊不滿。圖／「光復桃園 六區全罷」罷免團隊提供
新黨副秘書長游智彬今天下午現身「光復桃園 六區全罷」罷免連署站所在的多加教會，引發罷免團隊不滿。圖／「光復桃園 六區全罷」罷免團隊提供

游智彬 罷免

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