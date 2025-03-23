文化預算遭砍！李遠台南宣講 手拿1物上台高喊：我不是要飯的

國民黨立委陳玉珍因留言指文化界應「丟掉那隻要飯的碗」，引發文化人炸鍋，文化部長李遠今到台南出席民進黨「人民是頭家」政策宣講會時，更直接拿著「碗公」上台，為文化工作者發聲說「我不是要飯的」，強調會把「要飯的碗，變成文化的聚寶盆」。

李遠先介紹自己是文化部長，也是作家小野，在台灣文化界拍電影、寫作、做戲劇50年，「我不是要飯的！」，他說，近期文化人碰面時都會自嘲「有沒有帶碗公」，今天自己也帶著碗公來與台南的鄉親見面。

李遠表示，台灣的文化人，尤其是年輕的文化人相當辛苦，平時要送Uber、當家教賺錢，剩下的時間才能去創作，去拍電影、寫小說、畫漫畫、舞台表演，這些都是文化，更充實你我的生活。

李遠強調，「文化就是你我身邊的每一件事情」，而文化部預算占總預算不到1%，但立院在野黨團卻提案要刪80億，期間經過與立委溝通，最後勉強只砍了11億、凍結34億。

他認為，文化是國家的靈魂，文化會使台灣的主權更強大，也會讓全世界看見台灣的文化，這才是最重要的事情，近期台灣的文學、電影、戲劇在全世界都獲獎，自已不會洩氣，「今天更要把討飯的碗公，變成文化的聚寶盆」。

李遠說，未來會在聚寶盆內放入前人努力且珍貴的台灣文化，不讓在野黨說文化人是要飯的，台灣的文化會走向全世界，讓全世界看到台灣。