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卓榮泰：在野黨亂砍總預算 就是要讓社會裂痕又深又長

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導
行政院長卓榮泰致詞指出，台南要成為文化古都、科技新城，但是在野黨所主導的國會，用很不合理，而且是報復性的、針對性的刪減預算，讓中央政府陷入非常大的困境。記者萬于甄／攝影
行政院長卓榮泰致詞指出，台南要成為文化古都、科技新城，但是在野黨所主導的國會，用很不合理，而且是報復性的、針對性的刪減預算，讓中央政府陷入非常大的困境。記者萬于甄／攝影

民進黨「人民是頭家」政策宣講台南場，行政院長卓榮泰致詞說在野黨亂刪、亂砍總預算，目的就是要擴大人民的不安，讓人民覺得國家進步很慢，讓社會的裂痕又深又長，一旦得逞，國家進步的腳步就被拉掉了，一定要全力來捍衛中央政府總預算。

卓榮泰指出，過去13年平均來說，總預算被刪除，平均是百分之1.2，今年被刪百分之6.6，而且這個6.6是針對特定機關、特定項目；行政院已經整理出12項荒謬的發明，阻礙政府的窒礙難行，第一，違法要求行政院自刪636億，立法院審議責任丟給行政院做。

卓說，行政院如果刪得出這636億元，「就證明我們自己多編的」；3兆1325億的中央政府總預算，有2806億是去年沒有的，如果刪掉，就跟去年一樣，再刪2000億，就比去年少了。一個國家在進步，人民要照顧，各方建設都要發展，國家的各方要照顧，中央政府政府總預算怎麼可以不增加？

第二，預算胡亂刪，刪過了頭，外交部媒體政策業務宣傳費編1億1千萬，要刪1億4千萬，3千萬好像要叫部長林佳龍自己拿出來；不是只有外交部，一共有7個單位，從外交部、監察院、行政院、司法院、內政部國土署、農業部、中選會。

卓指出，監察院派員出國的計畫編1096萬元，居然可以刪到2193萬元，這就是隨便刪、亂亂刪，刪過頭還不知道，所以到底哪個委員提了多少案、刪了多少錢，他們自己也搞不清楚，但這個總預算就這樣過關了；「我們在立法院一直跟他們說」，他們（指在野黨立委）都聽不懂。

卓表示，所以如果聽不懂的委員，大家一起來告訴他，「我們人民自己做委員」，幫中央政府守住這個預算。他要告訴大家，這次的總預算，就是不負責任亂刪、亂砍，報復性、針對性的大刪大砍，刪過了頭還繼續再刪再砍。

卓榮泰認為，他們的目的就是要擴大人民的不安，讓人民覺得國家進步很慢，就是要讓社會的裂痕又深又長，一旦得逞，國家進步的腳步就被拉掉了，所以一定要全力來捍衛中央政府總預算。

今年1月21日，是嘉義、台南地震的日子，前1天20日，在立法院是他們刪掉了台電預算的日子；卓榮泰說，他要為台電2萬8千名的同仁，為他們叫屈、為他們請命，跟台電同仁站在一起，捍衛台電的尊嚴。

他指出，當2萬8千名台電同仁需要國家來協助的時候，在野黨卻砍下了國家支持台電的一隻手臂；台電同仁一直在咬緊牙關，颱風來了、地震來了、黑暗來了，台電同仁徹夜修復電力，國會卻是徹夜刪掉台電的預算，2萬8千名台電同仁也憤怒了。

他希望，當台灣的民主被摧殘、被破壞，當台電的努力、預算被刪除，不被尊重的時候，各縣市台電的同仁，都站出來發出憤怒的吼聲，豎起光明的希望。

行政院長卓榮泰致詞說在野黨亂刪、亂砍總預算，目的就是要擴大人民的不安，讓人民覺得國家進步很慢，讓社會的裂痕又深又長，一旦得逞，國家進步的腳步就被拉掉了。記者袁志豪／翻攝
行政院長卓榮泰致詞說在野黨亂刪、亂砍總預算，目的就是要擴大人民的不安，讓人民覺得國家進步很慢，讓社會的裂痕又深又長，一旦得逞，國家進步的腳步就被拉掉了。記者袁志豪／翻攝
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行政院長卓榮泰致詞說在野黨亂刪、亂砍總預算，目的就是要擴大人民的不安，讓人民覺得國家進步很慢，讓社會的裂痕又深又長，一旦得逞，國家進步的腳步就被拉掉了。記者袁志豪／翻攝
行政院長卓榮泰致詞說在野黨亂刪、亂砍總預算，目的就是要擴大人民的不安，讓人民覺得國家進步很慢，讓社會的裂痕又深又長，一旦得逞，國家進步的腳步就被拉掉了。記者袁志豪／翻攝

卓榮泰 總預算 罷免

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