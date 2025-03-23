北市雙吳罷免補件遲未公布 罷團曝中選會陰謀論：下周是關鍵

北市罷綠委吳思瑤、吳沛憶民第一階段日前被要求補件，不過兩罷團補件至今遲未公布結果無法展開二階連署，「地動刪瑤」召集人賴苡任表示，從國民黨台南市黨部遭搜索一案來看，中選會似乎想拖到最後一天才公布結果，企圖爭取檢調辦藍營時間讓罷免喊卡，下周恐怕是關鍵，甚至他恐會被約談。

賴苡任表示，6日就將補件份數送到中選會，最晚31日前要給出審查結果，已經有很多藍營基層對補件結果等的不耐煩，質疑為何要等25天才有結果，他認為若把台南檢調發動搜索的新聞合在一起看，綠委林俊憲、王定宇說第一階段已進入司法程序，罷免應該停止不得繼續進行，等於直接沒收罷免。

賴苡任說，如果罷免綠委補件都通過且進入第二階段，那綠委就沒有做文章、潑髒水空間，一定希望中選會在法定的最後一天再公布，期間給檢調爭取辦藍營的時間，只要檢調一啟動，綠委就可以喊罷免必須中止。

賴苡任說，所有罷綠委的團體在收到補件通過公文前，都處於一個被搜索的高峰期，而罷免吳思瑤案法定31日前中選會要給出審查結果，所以下周是關鍵，但他對於補件連署資料內容絕對有信心，若真被檢調搜索甚至約談，「如果最後羈押我，一定是我自己選擇放棄交保，捍衛清白」。