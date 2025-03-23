300億文化預算被刪凍45億 卓榮泰批在野「錯了」：已激怒文化人

民進黨「人民是頭家」政策宣講台南場，今天下午在永康區大灣武龍宮登場，行政院長卓榮泰致詞指出，台南要成為文化古都、科技新城，但是在野黨所主導的國會，用很不合理，而且是報復性的、針對性的刪減預算，讓中央政府陷入非常大的困境。

卓榮泰說，「花蓮是我們的主戰場，台南是我們的主場」，向台南的頭家報告，文化部長李遠在行政院院會說，經過這麼多文化人的努力，台灣主體文化正被國際重視，要傳向全世界、漸漸成熟的時候，是誰下了毒手把它捏碎？

卓榮泰表示，李遠常常告訴他「文化人要尊重、要照顧」，他被感動，今年行政院編足了300億的文化預算，是有史以來最高，這也是賴清德總統對文化最大的尊重與重視；最後卻被立法院刪除11億，凍結34億。

卓榮泰指出，編列預算是部長的理想與文化藍圖，更是文化部所有同仁的努力與心血，立法院可以審議、可以刪節，但是不能扭曲，扭曲預算就是扭曲文化人的夢想，扭曲台灣文化主體性的發展。

他說，「我要跟在野黨說你們錯了，當你們用力扭曲文化預算的時候，已經激起了文化人的憤怒」，因此，所有的文化人都已經站出來了。

他指出，文化古都也是科技的新城，台南文化建設方面賴總統很重視，安南區台灣歷史博物館第二期擴建計畫，也要邁向台史博的2.0；3月25日國家級的美術館、台南國家級的美術館籌備處就要成立，賴總統會來掛牌。

卓表示，科技產業方面，台南的科技新城，去年6月他剛上任，就來台南看沙崙智慧綠能科學城，目前科學城吸引很多科技產業來做研究、做發展、做生產；未來總統所推動的五大信賴產業：半導體、軍工、安控、次世代通訊，以及人工智慧，這就是總統為台南的科技下的重兵。

卓說明，在均衡台灣的理念之下，大南方新矽谷將會涵蓋整個雲嘉南地區，未來在AI、金屬加工、智慧農業、半導體、安控甚至是車用的零組件，大南方的新矽谷會跟桃竹苗的大矽谷，成為為帶動台灣科技進步的雙引擎，南部人不失禮、南部人要打拚。

卓為台南鄉親擘劃，行政院在總統的指示下，一定加速推動大南方新矽谷，「讓我們的科技起飛」；他說總統也關心蘭花產業，最近蘭花生技園區第二期如期推動，結合AI科技，用智慧推動農業，朝能源高效率、應用的方式來做生產。