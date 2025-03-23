卓院長怒罵傅總召 不計閣揆高度？

行政院長卓榮泰22日於花蓮下鄉宣講時，嗆國民黨立委傅崐萁「去中國手牽手，回台拍桌椅」，聲稱要民眾要「排除」阻礙花蓮進步與民主的障礙。只是，傅崐萁身為立法院國民黨團總召，在立法院質詢卓榮泰本就是立委權利，即使過去質詢多有火花，卓揆如此公開批評傅總召，恐影響兩院和諧，使未來法案愈來愈難過。

直言批評最大黨總召

由民進黨發起的「人民是頭家」巡迴政策宣講活動，22日下午在花蓮登場，行政院長卓榮泰登台致詞時，痛批藍白亂刪預算目的就是要讓人民不安、讓人民怨嘆政府；他直批，傅崐萁去中國就笑呵呵、手牽手，回到台灣就大小聲、拍椅拍桌，「你代表哪個中央？哪個政府？」直呼「你要永遠在野，也不能如此撒野！」獲得民眾在場熱烈掌聲。

卓榮泰還提到，當違憲法案成為事實、常態時，大家都是受害者，呼籲大家要顧台灣、顧花蓮，拜託大家要排除阻礙花蓮進步、阻礙民主的障礙，要一起團結顧台灣，「反併吞、保台灣，反滲透、強國安！」卓榮泰身為行政院長，力求兩院和諧唯恐不及，如此言論形同與傅崐萁直接翻臉，如今總質詢尚未結束，卓榮泰如此與黨團總召翻臉，真有利通過法案？

卓揆對小傅真動怒

回顧過去卓與傅交手歷史，傅崐萁質詢健保點值、觀光逆差與台積電問題時，卓榮泰曾多次以強硬語言反駁，包括傅批評政府對觀光交流麻木不仁時，回說「若麻木不仁，陸委會怎麼會派人全程陪同與會？」還有傅曾擔心台積電變成美積電時，卓竟脫口而出「我早上那麼長的報告都有講，委員怎麼沒聽？」看來是對傅真的動氣。

只不過，行政院2月10日提出優先法案，包括《外國人才專法》、《運動產業發展條例》與《人工智慧基本法》等，在民進黨朝小野大下，相關法案都需要人數較多的在野黨支持。

激化對抗更無助發展

另外，國民黨的優先法案包括還稅於民、增加國定假日、提高詐欺罪刑度、《人工智慧基本法》；民眾黨則要推《虛擬資產專法》、《棄保潛逃罪》、《工會法》修法等，相關法案重疊度低，頂多只有《人工智慧基本法》有共識下，若無在野支持，政院施政注定窒礙難行，與黨團總召對立更只會讓朝野溝通的空間更加侷限。

卓榮泰以「排除花蓮進步的障礙」暗示要大罷免傅崐萁，但以目前罷免時程來看，要等到8月才有機會投票下，立法院的法案會期早已結束，在這段時間難道不需要與在野黨坐下來談嗎？

若民進黨從府、院、黨執意要推動大罷免，本會期注定要對抗下，法案就無法推動，但不就與其「排除發展障礙」的目標背道而馳了嗎？

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