民進黨南部首場宣講前進「總統本命區」 林右昌：顧好台南顧全台灣

民進黨「人民是頭家」下鄉宣講活動，今天到賴清德總統本命區「台南」，也是南部首場宣講會，台南雖未有可罷免的藍營立委，現場仍吸引約3千人參與；民進黨秘書長林右昌高喊「顧好台南、顧全台灣」，台南沒有罷免區，希望台南鄉親也要幫忙動起來連署。

林右昌表示，此次有許多公民團體站出來，他們看見台灣陷於一種國家危機，推動罷免運動，展現民主精神，而罷免運動要由公民團體發起，政黨要尊重公民團體，不能介入，自動自發的公民力量，不是任何人可以去主導、更不是任何政黨可以去阻礙，這就是台灣最寶貴的力量。

林右昌說，公民團體自發罷免行動相當辛苦，但罷免民進黨的立委，卻是國民黨一手主導，沒有民意基礎，導致有這麼多死亡連署，國民黨如此反民主的行為，更讓國民黨南市黨部黨工被收押禁見，國民黨在台南都敢抄黨員名冊作弊，在其他國民黨執政的縣市豈不是更亂來。

林右昌認為，未來罷免連署書補件查核時，應以台南為例，要非常嚴格慎重，比照一階連署將結果公諸於社會，畢竟國民黨素行不良，就算是補件，也有可能是「捕抄」，不排除一樣是死亡連署，更證明國民黨罷免民進黨立委是沒有正當性。

林右昌提到，去年大選有一句話「選對的人走對的路」，敬佩台南人選出6位優秀立委，如今雖沒有罷免區，但也是要拜託鄉親「顧好台南、顧全台灣」，尤其，罷免從來就不僅是藍營與綠營的事情，各縣市有很多國民黨忠實黨員都站出來罷免藍委，因為「他們都看不下去！」

林右昌強調，總統大選時都會說「北票南補」，這次要再次拜託鄉親為台灣民主「再拼一次」，台南沒有罷免區，但台南人反而更重要，因為台灣各地都有許多台南人、台南鄉親，希望支持者、黨員同志都要一起動起來，主動加入連署。

「人民是頭家」政策宣講會由立委林宜瑾與不分區立委王義川擔任主持人，會前民進黨南市黨部主委、立委郭國文也先帶領黨公職上香參拜，並與鄉親一起吶喊「國家要安全、台灣要向前」，隨後由立委賴惠員、王定宇、陳亭妃、林俊憲、林宜瑾、郭國文等上台宣講。

賴惠員提到，在野黨在立法院亂刪預算，讓人民看得很不爽；王定宇則說，台灣現在遇到困難，台南人要站出來一點一點將國家救回來。陳亭妃則呼籲大家做國家後盾，關鍵時刻要「團結團結再團結」；林俊憲表示，傅崐萁、黃國昌在立法院亂搞，讓行政院動彈不得，「有這種自己人，就不需要敵人」。郭國文則認為，台灣民主發生重大危機，大罷免是台灣民主及國家安全總決戰，否則台灣將是最大受害者。