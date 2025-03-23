邱議瑩「嗆」賴瑞隆打架打輸人 提監院沒衛生紙：上大號很麻煩

高雄民進黨立委邱議瑩、許智傑、賴瑞隆及林岱樺爭取下屆市長提名，近日陸續舉辦宣講活動，鼓舞支持者參與罷免藍委連署。賴瑞隆今天下午在三民區舉辦「挺台灣顧高雄」宣講，對手邱議瑩及許智傑都有受邀出席，邱取笑賴瑞隆只有身材好看，在立法院打架卻打輸人；3人與現場支持者高呼「大罷免大成功」，呼籲支持者站出來挺罷免連署。

賴瑞隆今天下午在三民區安宜里活動中心舉辦宣講，立委李昆澤、邱議瑩、許智傑，議長康裕成、大高雄里長主席聯誼總會主席張宇讚 及副主席黃文良等人出席，立委林岱樺未出席。

邱議瑩、許智傑及賴瑞隆在宣講會上幽默「互虧」、互動輕鬆。邱議瑩取笑賴瑞隆「只有身材好看，在立法院打架打輸人」；國民黨亂刪預算，監察院廁所的衛生紙有管制，上頭必須標註各單位所屬衛生紙，不能像以前隨意取用， 已經欠2個月水電費沒錢繳，不是打架就能解決問題，人民要響應罷免，讓國會回到正軌。

許智傑說，他跟賴瑞隆在立法院都很認真打架，但真的打不過人，邱議瑩提及監察院因預算被刪，廁所沒衛生紙，上大號真的很麻煩，若市民去市府發現廁所沒衛生紙，一定會被罵。