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「板橋大刪元」罷免葉元之宣講 過來人陳柏惟助陣：公民運動的展現

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
罷免藍委葉元之的團體「板橋大刪元」今下午在板橋五權公園辦宣講，也在現場接受連署書收件，當台中立委期間曾遭罷免的立法院榮譽顧問陳柏惟到場聲援。記者張策／攝影
罷免藍委葉元之的團體「板橋大刪元」今下午在板橋五權公園辦宣講，也在現場接受連署書收件，當台中立委期間曾遭罷免的立法院榮譽顧問陳柏惟到場聲援。記者張策／攝影

罷免藍委葉元之的團體「板橋大刪元」今下午在板橋五權公園辦宣講，也在現場接受連署書收件，當台中立委期間曾遭罷免的立法院榮譽顧問陳柏惟到場聲援。

當被問及因葉元之曾參與他的罷免案，此次到場是否帶有復仇意味，陳柏惟回應「這是人民的罷免行動，就算沒有我，這麼多人站出來，絕對不是個人的復仇意志。」

罷免中永和立委張智倫、林德福的罷免團隊也到場聯合收件，吸引超過百人到場支持。

政治評論員張益贍助講提到，傅崐萁、黃國昌是國會亂象的禍首，導致這波大規模的罷免行動。他強調，罷免葉元之就是罷免黃國昌，罷免國民黨立委就是罷免黃國昌，因為國民黨立委在立法院的表現與決策深受傅、黃二人影響。

張益贍批評，傅崐萁與黃國昌在第一會期強推違憲法案，下一會期又大刪總預算，而國民黨立委未能制衡，甚至在傅崐萁續任黨團總召時毫無異議，才會引發罷免潮。他更奉勸國民黨立委，「黃國昌就是一個行走的仇恨製造機，他走到哪裡，罷免連署就會愈來愈熱。」

陳柏惟則認為，這場罷免行動是公民運動的展現，他回顧去年的「青鳥行動」，表示立法院的違憲亂政讓台灣人民憂心忡忡，甚至「吃不下、睡不著」。

他強調，民主不是投票後就能讓政治人物為所欲為，尤其是這些立委「選前沿街沿路拜託、低頭握手，選後卻置人民生死於不顧」，讓群眾憤怒走上街頭。

當被問及葉元之曾參與陳柏惟罷免案，此次到場聲援罷免團體是否帶有復仇意味，陳柏惟說，這是人民的罷免行動，「就算沒有我，這麼多人站出來，絕對不是個人的復仇意志。」

「板橋大刪元」罷免團體表示，二階收件已達1萬0107份，目標是4萬份。

罷免中永和立委張智倫、林德福的罷免團隊也到場聯合收件。記者張策／攝影
罷免中永和立委張智倫、林德福的罷免團隊也到場聯合收件。記者張策／攝影
罷免中永和立委張智倫、林德福的罷免團隊也到場聯合收件。記者張策／攝影
罷免中永和立委張智倫、林德福的罷免團隊也到場聯合收件。記者張策／攝影
罷免藍委葉元之的團體「板橋大刪元」今下午在板橋五權公園辦宣講，也在現場接受連署書收件，吸引超過百人到場支持。記者張策／攝影
罷免藍委葉元之的團體「板橋大刪元」今下午在板橋五權公園辦宣講，也在現場接受連署書收件，吸引超過百人到場支持。記者張策／攝影
罷免藍委葉元之的團體「板橋大刪元」今下午在板橋五權公園辦宣講，也在現場接受連署書收件，吸引超過百人到場支持。記者張策／攝影
罷免藍委葉元之的團體「板橋大刪元」今下午在板橋五權公園辦宣講，也在現場接受連署書收件，吸引超過百人到場支持。記者張策／攝影

罷免 葉元之 陳柏惟

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