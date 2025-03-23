影／大罷免連署 民進黨如何幫助民團？柯建銘：這是營業秘密
民進黨立法院黨團總召柯建銘今天舉行記者會，呼籲台灣人民都來支持大罷免，都來當「大罷免、大成宮」的宮主，讓二階連署能達標成功，同時自稱自己是大罷免的始祖，至於民進黨會如何與民團結合幫助二階連署達標，柯語帶保留聲稱是營業秘密不會對外透露。
柯建銘表示，大罷免進入第二階段連署是困難的開始，但是民意先行，沒有一個人或政黨可以阻擋、主導民意，相信台灣人民都是愛這塊土地，每個人都可以來當「大罷免、大成宮」的宮主，讓二階連署能達標成功，二階連署成功後就是投票罷免，進而進行改選，這樣才會成功，相信國民黨與民眾黨現在反制罷免不會成功。
柯建銘也聲稱自己是罷免的始祖，為了罷免國民黨等了60年，對於現場記者提問民進黨會如何與民團結合或幫助民團進行連署，柯建銘說這是「營業秘密」，不能先透露，相信罷免一定會成功。
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