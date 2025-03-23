藍台南黨部副主委遭押！北市議員告發罷藍委團體 籲檢方比照辦理

國民黨台南市黨部因日前立委罷免案提議人名冊疑涉不法案，遭檢調搜索，台南市黨部莊姓副主委及劉姓黨員更因涉犯偽造文書被羈押禁見。新黨北市議員侯漢廷批評，該案已逾越政治攻防紅線，且罷免藍委團體過去也有出現偽造遭剔除，已向檢調告發，呼籲司法公平正義。

侯漢廷說，國民黨台南地方黨部被檢調搜索，已逾越政治攻防的紅線，哪怕國民黨執政的動員戡亂時期，都不曾搜索民進黨黨部，質疑偽造文書何須羈押，「除了罷免，更是為2026選戰！」目前綠營已針對雙北等罷綠團體告發，可能不久又會上演相同戲碼，搜查國民黨雙北黨部，在野黨不能坐困愁城、給民進黨軟土深掘。

侯漢廷舉例，台北市立委林俊憲5件偽造、立委王定宇3位，檢調就搜索羈押國民黨公職，但過去罷免韓國瑜有多起死亡連署，基隆罷免謝國樑偽造情事而刪除者達557人，如今罷免藍委游灝造假14件、罷免藍委馬文君11件、罷免新竹市長高虹安13件、罷免藍委鄭正鈐8件，認為這些罷團主要負責人以及各縣市民進黨部主委都應比照約談辦理，並且搜索黨部黨員名冊。

侯漢廷表示，純粹呼籲檢調動起來是沒用的，他已正式遞狀告發，強迫成案進入司法程序，讓檢調證明自己不是綠色鷹犬打手，而是公正公平，「哪怕最後的結果是簽結不起訴，也要凸顯荒謬與司法的雙標。」