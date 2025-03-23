快訊

批綠「把人民當盤子」！黃國昌：記者會哭窮 晚上卻吃魚翅摟妹

聽新聞
0:00 / 0:00

藍台南黨部副主委遭押！北市議員告發罷藍委團體 籲檢方比照辦理

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
國民黨台南市黨部因日前立委罷免案提議人名冊疑涉不法案，遭檢調搜索，台南市黨部莊姓副主委及劉姓黨員更因涉犯偽造文書被羈押禁見，新黨議員侯漢廷批評，罷免藍委團體也有出現偽造遭剔除，已向檢調告發，呼籲司法公平正義。圖／聯合報系資料照
國民黨台南市黨部因日前立委罷免案提議人名冊疑涉不法案，遭檢調搜索，台南市黨部莊姓副主委及劉姓黨員更因涉犯偽造文書被羈押禁見，新黨議員侯漢廷批評，罷免藍委團體也有出現偽造遭剔除，已向檢調告發，呼籲司法公平正義。圖／聯合報系資料照

國民黨台南市黨部因日前立委罷免案提議人名冊疑涉不法案，遭檢調搜索，台南市黨部莊姓副主委及劉姓黨員更因涉犯偽造文書被羈押禁見。新黨北市議員侯漢廷批評，該案已逾越政治攻防紅線，且罷免藍委團體過去也有出現偽造遭剔除，已向檢調告發，呼籲司法公平正義。

侯漢廷說，國民黨台南地方黨部被檢調搜索，已逾越政治攻防的紅線，哪怕國民黨執政的動員戡亂時期，都不曾搜索民進黨黨部，質疑偽造文書何須羈押，「除了罷免，更是為2026選戰！」目前綠營已針對雙北等罷綠團體告發，可能不久又會上演相同戲碼，搜查國民黨雙北黨部，在野黨不能坐困愁城、給民進黨軟土深掘。

侯漢廷舉例，台北市立委林俊憲5件偽造、立委王定宇3位，檢調就搜索羈押國民黨公職，但過去罷免韓國瑜有多起死亡連署，基隆罷免謝國樑偽造情事而刪除者達557人，如今罷免藍委游灝造假14件、罷免藍委馬文君11件、罷免新竹市長高虹安13件、罷免藍委鄭正鈐8件，認為這些罷團主要負責人以及各縣市民進黨部主委都應比照約談辦理，並且搜索黨部黨員名冊。

侯漢廷表示，純粹呼籲檢調動起來是沒用的，他已正式遞狀告發，強迫成案進入司法程序，讓檢調證明自己不是綠色鷹犬打手，而是公正公平，「哪怕最後的結果是簽結不起訴，也要凸顯荒謬與司法的雙標。」

侯漢廷 國民黨 罷免

延伸閱讀

即時短評／應對罷免大海嘯 國民黨須主動出擊

檢舉賴清德涉違政治獻金法要監院查 侯漢廷曝3種最可能結果

再戰！侯漢廷向國安局檢舉沈伯洋危害國家安全

影／沈伯洋黑熊學院獲AIT贊助辦營隊 侯漢廷曝最新音檔

相關新聞

影／史書華鬧場要黃國昌簽罷免連署 場面火藥味十足

大罷免浪潮來襲，民眾黨今下午在板橋車站前道路舉辦「人民要當家」首場宣講，黨主席黃國昌抵達現場前，罷免立委葉元之領銜人史書...

影／大罷免連署 民進黨如何幫助民團？柯建銘：這是營業秘密

民進黨立法院黨團總召柯建銘今天舉行記者會，呼籲台灣人民都來支持大罷免，都來當「大罷免、大成宮」的宮主，讓二階連署能達標成...

藍台南黨部副主委遭押！北市議員告發罷藍委團體 籲檢方比照辦理

國民黨台南市黨部因日前立委罷免案提議人名冊疑涉不法案，遭檢調搜索，台南市黨部莊姓副主委及劉姓黨員更因涉犯偽造文書被羈押禁...

藍白動員反制罷免 柯建銘諷「螳臂擋車」：請回答愛台還是賣台

大罷免延燒，綠營下鄉宣講打熱戰，藍白也總動員反制，國民黨主席朱立倫等大咖昨領軍在雙北和苗栗「反惡罷」，民眾黨今天也舉行「...

罷免聲勢難維持？綠營宣講場面熱 但連署書成效有點冷

大罷免共35位泛藍陣營立委進入二階連署，近期民調顯示不滿藍委在國會表現比例走升，加上民進黨發動「人民是頭家」下鄉宣講助攻，儘管成效仍有待加強，但各區罷免份數仍持續累積，綜合評估下，仍有20區有望通過二階連署，但各區狀況不同，看似新聞熱度高的選區，離達標還有一段距離。

影／罷葉元之二階收件 陳柏惟受邀宣講：罷免是公民運動的展現

公民團體「板橋大刪元團隊」、「雙和89罷免團隊」下午在板橋五權公園，聯合擺攤罷免連署。罷免板橋東區立委葉元之的第二階段的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。