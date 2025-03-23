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批綠「把人民當盤子」！黃國昌：記者會哭窮 晚上卻吃魚翅摟妹

藍白動員反制罷免 柯建銘諷「螳臂擋車」：請回答愛台還是賣台

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨團總召柯建銘喊話台灣人民站出來救台灣。圖／聯合報系資料照片
民進黨團總召柯建銘喊話台灣人民站出來救台灣。圖／聯合報系資料照片

罷免延燒，綠營下鄉宣講打熱戰，藍白也總動員反制，國民黨主席朱立倫等大咖昨領軍在雙北和苗栗「反惡罷」，民眾黨今天也舉行「人民要當家」宣講。民進黨立院黨團總召柯建銘今酸，藍白東施效顰下鄉舉辦「自罷」說明會，實則以卵擊石、螳臂擋車，並要求兩黨嚴肅回應「愛台還是賣台」。

民進黨團今天舉行記者會。柯建銘指出，二階對民進黨而言是挑戰與困難的開始，當前中共滲透台灣如水銀瀉地，無孔不入，決戰點落在罷免是否成功，「這是國家生死存亡之戰，罷免失敗是小事，整個國家萬劫不復才是大事」，更是生存和價值選擇的終局之戰。 

柯建銘指出，大罷免是民意先行，並非個人、政黨可主導，民意反撲後，民進黨發動攻勢，黨主席下令政院、黨團、百工百業參與宣講，與此同時，藍白突然醒來，東施效顰下鄉舉辦「自罷」說明會，於雙北、苗栗造勢，黃國昌今天現身民眾黨「人民要當家」宣講，但假的真不了，實則以卵擊石、螳臂擋車。

他接著提出五問，首先，請藍白正面回答「愛台還是賣台」，他質疑，所謂「反惡罷」只是朱立倫的黨主席之爭，與民進黨國家保衛戰不同，第二，國民黨從反共變成舔共，民進黨反而成為兩蔣守護者，但愛台是台灣人的責任和義務，有意競選國民黨黨主席的張亞中、盧秀燕，雙北市長蔣萬安、侯友宜也必須回答，不容閃躲。

柯建銘續指，第三，藍白出來反惡罷其實是要自罷，朱立倫是「罷藍總司令」，大罷免成功後，國民黨還會存在嗎？必滅頂、必滅黨，走入歷史焚化爐，第四，附隨組織黃國昌今在新北板橋造勢，還說要讓民眾黨活過10年，其實是黃想選總統，司馬昭之心路人皆知，2026年先選新北市長、2032年選總統，但國民黨會讓他選嗎？

「夢醒時分已到了，也都該做精神鑑定。」柯建銘最後指出，藍白都在大內鬥，是南柯一夢還是黃粱一夢，其實都是，他奉勸藍白快放下屠刀、立地成佛，兩黨就地解散以謝國人，這是最後逃命線。他也重申，大罷免二階連署成功才是王道，呼籲台灣人民站出來，透過行動救台灣。

國民黨 柯建銘 民眾黨 罷免

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