錯開大罷免潮？鍾東錦籲主席選舉延後 國民黨：循規定辦理
國民黨面對大罷免以及今年將改選黨主席，苗栗縣長鍾東錦今天建議，主席選舉時間應往後調整，與大罷免錯開。國民黨發言人楊智伃回應表示，國民黨現階段以守護藍委、全台政策說明會為主軸，主席相關選舉的進程會遵循規定，配合辦理。
國民黨今年將改選黨主席，但相關時程皆未確定。黨內原預計可在9月進行，但因大罷免潮來襲，讓選舉時程出現許多不確定因素，黨內日前也曾評估，主席選舉是要在罷免投票前還是之後進行，但未有定論。
鍾東錦今天透過臉書表示，大罷免已經兵臨城下，多黨政治的天秤即將失衡，作為在野黨的國民黨卻仍在黨主席選舉與大罷免投票之間左右為難。前後不能兼顧，兩邊作戰必有一敗，事有輕重緩急，需退一步以成大局，黨主席選舉的時間應往後調整，與大罷免投票錯開，團結所有可團結之力量，全力備戰。
面對有藍營地方首長出面呼籲黨主席選舉應往後調整，楊智伃回應表示，民進黨展開全台大惡霸，掀起台灣社會的仇恨與不安，國民黨現階段以守護藍營立委、全台政策說明會為主軸，黨主席相關選舉的進程會遵循規定，配合辦理。
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