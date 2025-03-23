影／罷葉元之二階收件 陳柏惟受邀宣講：罷免是公民運動的展現
公民團體「板橋大刪元團隊」、「雙和89罷免團隊」下午在板橋五權公園，聯合擺攤罷免連署。罷免板橋東區立委葉元之的第二階段的罷免連署及收件，同時也就中、永和（8、9選區）立委張智倫、林德福二階罷免聯合收件。號召民眾終結毀憲亂政的國會亂象，拔下親共政客傅崐萁組織、拒絕納稅錢被藍白胡作非為，還給台灣應有的民主未來，號召民眾站出來大罷免，也呼籲民眾：「這次不站出來，下次站不出來」。
板橋大刪元團隊（新北市第7選區）穿著「既凹之則罷之 罷免就罷葉元之」的背心，與雙和89罷免團隊（新北市第8、9選區）身著「無獻清林 齊心罷免土皇帝」、「倫刪立舒 齊心罷免土皇帝」的背心，三個選區的公民團體連合一起在連署站，一同連署罷免國民黨立委葉元之、張智倫與林德福，志工協助民眾填寫罷免單。
邀請立法院榮譽顧問陳柏惟、台灣醫事法律學會執行長羅浚晅、政治評論員張益膽前來宣講，談從公民運動到大罷免。
首次來到板橋的陳柏惟表示，罷免活動是公民運動的展現，自去年青鳥行動，立法院的違憲亂政，導致台灣人民非常擔心。本想說民主投完票後，就交給他們四年，這是一個正常的民主社會。沒想到立法委員是不是要故意惹人民生氣、不爽。過去一年來，民眾累積了一年的情緒。選前沿路拜託，選後置人民生死於不顧。財劃法不討論、修法違憲等惡行，迫使民眾走出來。未曾來過板橋，來到板橋看到這麼多人非常感動。
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