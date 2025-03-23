即時短評／應對罷免大海嘯 國民黨須主動出擊

大罷免升溫，民進黨多管齊下添柴火，國民黨加緊辦問政說明會拚場。各選區連署狀況因藍委近期爭議頻遭炎上，加上民進黨府院黨積極下鄉宣講。國民黨既已錯過制敵機先最佳時機，如何挽回頹勢，防範罷免大海嘯上演，關乎全黨成敗與存亡。

國民黨立委負面訊息不斷，網軍側翼有節奏地一波波發動攻勢，罷團鎖定國民黨立院黨團總召傅崐萁作為頭號目標，加上近日傳出的民調結果不利藍委，罷免聲浪迅速升溫，國民黨若無有效反制的整體戰略，持續陷於被動，輿論風向將愈來愈不利。

國民黨在罷綠一階連署慘遭滑鐵盧，補件過程又難掌握中選會審核是否「大小眼」，以罷制罷效果已大不如前，更易消耗資源；加上綠營擴大渲染「傅崐萁們」增添支持者仇恨值，大罷免潮藍營已無「優勢選區」，應迅速整合內部資源，全力協助藍委應對罷免難關。

其次，國民黨擬發動兩公投刺激選民投票動能，但只要論述「現行無廢死、無戒嚴」，未必能達到動員效果。黨中央除了批判大罷免的正當性，還需拿出更強而有力的理由，凸顯民進黨營造大罷免，並非單純針對特定立委的表現，而是意圖削弱國會制衡力量，進一步鞏固執政權力。

民進黨已發動下鄉宣講活動，同時搭配民進黨推動「賴17條」相關國安修法，國民黨一方面要掌握宣講內容，及時回應澄清，一方面也要加快節奏，在全國百場問政說明會聚焦藍營優勢議題。如何掌握議題主導權，不落入民進黨設定的「抗中保台」框架，才是凝聚藍營基本盤與反綠支持者挺身的關鍵。