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影／史書華鬧場要黃國昌簽罷免連署 場面火藥味十足

聯合報／ 記者劉懿萱張策／新北即時報導
罷免立委葉元之領銜人史書華手舉牌子到場，要立委黃國昌簽署連署。記者劉懿萱／攝影
罷免立委葉元之領銜人史書華手舉牌子到場，要立委黃國昌簽署連署。記者劉懿萱／攝影

罷免浪潮來襲，民眾黨今下午在板橋車站前道路舉辦「人民要當家」首場宣講，黨主席黃國昌抵達現場前，罷免立委葉元之領銜人史書華也手舉牌到場，喊話要黃國昌簽連署書，遭一旁民眾黨公職以人牆、紙箱阻擋，同時要史別在這作秀，場面火藥味十足。

史書華今手舉「歡迎板橋黃國昌參與罷免」牌子，上面貼出黃國昌2016年曾說「不要懷疑我要消滅中國國民黨的決心」及事蹟，並說身為一個板橋居民，今天來只是請黃國昌來簽名連署，黃如果不願意簽也關係，就看出民眾黨態度、作為就是這樣子。一旁民眾黨公職助理以紙板、人牆阻擋史靠近，並要史別在此處作秀，現場一度堆擠，史踉蹌跌坐在地。

史書華高舉連署書強調，他只是要請黃國昌簽署連署書，還向黃國昌喊話「黃國昌老師你被罷免，我有幫你站台啊」。民眾黨公職助理則反嗆管好私德、外遇仔，要他別在此處作秀，連問執政黨宣講，其他政黨有去鬧場嗎？史書華則回嗆說「我沒有黨籍」。

史書華還提到，黃國昌前幾天才來餐會跟他敬酒，今天是323佔領行政院事件11周年，當初黃國昌跟學生、民眾站在一起，但現在請他簽連署書，卻完全不敢面對他，派十幾個壯漢把他包圍，還把他推倒，這就是現在的黃國昌。

黃國昌距離一公尺旁受訪說，現場看得出來的人都知道，史書華就是來鬧場的，這路權是他們借的，早就說了要辦活動自己辦，不要跑到人家活動，不僅跑來蹭，還跑來鬧場，批評民進黨側翼，他們對於民主法治素質真的低落到一個讓人非常遺憾的境界。

罷免立委葉元之領銜人史書華手舉牌子到場，要立委黃國昌簽署連署。記者劉懿萱／攝影
罷免立委葉元之領銜人史書華手舉牌子到場，要立委黃國昌簽署連署。記者劉懿萱／攝影

史書華 民眾黨 罷免 連署書 黃國昌

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