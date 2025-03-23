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快閃台鐵竹南火車站遭投訴 罷團：如造成為難致歉

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
罷免團體昨晚快閃到國營台灣鐵路公司苗栗縣竹南車站，目睹賴先生投訴表示有違反台鐵場地行政中立之虞，並造成困擾。圖／賴先生提供
罷免團體昨晚快閃到國營台灣鐵路公司苗栗縣竹南車站，目睹賴先生投訴表示有違反台鐵場地行政中立之虞，並造成困擾。圖／賴先生提供

罷免團體昨天晚上快閃到國營台灣鐵路公司苗栗縣竹南車站，目睹賴先生投訴表示，罷團人員經台鐵人員勸導不聽，有違反台鐵「行政中立」之虞，並造成困擾。

苗栗罷免團體回應志工訓練時，皆有做過從事快閃連署和宣講時的提醒，情況團隊尚需了解，若造成台鐵站方為難，團隊感到抱歉，往後也會再加強提醒志工團隊，避免再發生。另，竹南火車站沒有接電話，不知台鐵對事件看法。

罷免團體昨天晚間到竹南火車站快閃宣傳，賴先生向媒投訴，他9點多要搭火車時，發現罷團竟然在竹南車站入口處宣傳，涉嫌違反台鐵作為國營事業的行政中立規定，他立即向車站售票口的站務員反映，站務員表示已經勸離兩三次了，結果不聽也備感困擾。

台鐵 火車站 罷免 行政中立

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