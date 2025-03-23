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台南幽靈人頭罷免連署 謝龍介：完全沒涉入大家免擔心

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
國民黨台南市黨部主委謝龍介請民眾不用擔心他會涉入疑出問題的罷免連署案。記者鄭惠仁／攝影
國民黨台南市黨部主委謝龍介請民眾不用擔心他會涉入疑出問題的罷免連署案。記者鄭惠仁／攝影

台南市公民團體針對民進黨立委林俊憲、王定宇發起罷免連署，查出死人也連署，遭懷疑涉及偽造文書等罪嫌，國民黨市黨部2名黨工幹部遭羈押，謝龍介指賴清德若打他，也不一定救得起林俊憲，並指有人若蹭他是想拉抬低迷聲勢，不會反對。

謝龍介在網路直播上指出，「行得正、做得端」是他的行事風格，有民進黨要參選市長的人，看到這種事就抓住機會纏住，猛蹭他，但他不願「用 小人之心度君子之腹」。他說，案子發生後，許多人都在擔心，有人想盡辦法要拉他下水，但請大家不用擔心。謝說，索擔任的台南市黨部主委是義務職，沒薪水，反而要募款發薪水，公文沒在看也沒在簽，因為那是黨務的事。如果罷免連署案是他指使，若他出來喊一下，早就過了。

謝表示，他原本就反對大罷免，因此沒發動罷免，但因民進黨做得太過分了，才出來協助公民團體，希望司法毋枉毋縱，若罷免程序有問題，就請檢調依法依規調查偵辦。他說，個人完全沒涉入，若有人因民調低迷而來蹭他，想拉抬聲勢，也不會反對。

謝龍介也在直播時提及，全案由檢調偵辦中，兩名黨工幹部遭收押，予以尊重，但不解的是陳啟昱掏空台鹽，可以交保，國民黨連署出錯，必須羈押。並指，此件罷免連署，林俊憲部分有5件偽造，王定宇3件，就要搜索，就要羈押，反觀罷免國民黨游灝，造假14件，罷免高虹安有13件造假，罷免馬文君11件，罷免丁學忠10件，卻未見此動作，請各地地檢署毋枉毋縱，以同等比例偵辦。並指賴清德追殺國民黨，對大罷免沒幫助，「打我，也不一定救得起林俊憲」。

偽造文書 罷免 謝龍介 連署書

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