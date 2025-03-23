台南幽靈人頭罷免連署 謝龍介：完全沒涉入大家免擔心

台南市公民團體針對民進黨立委林俊憲、王定宇發起罷免連署，查出死人也連署，遭懷疑涉及偽造文書等罪嫌，國民黨市黨部2名黨工幹部遭羈押，謝龍介指賴清德若打他，也不一定救得起林俊憲，並指有人若蹭他是想拉抬低迷聲勢，不會反對。

謝龍介在網路直播上指出，「行得正、做得端」是他的行事風格，有民進黨要參選市長的人，看到這種事就抓住機會纏住，猛蹭他，但他不願「用 小人之心度君子之腹」。他說，案子發生後，許多人都在擔心，有人想盡辦法要拉他下水，但請大家不用擔心。謝說，索擔任的台南市黨部主委是義務職，沒薪水，反而要募款發薪水，公文沒在看也沒在簽，因為那是黨務的事。如果罷免連署案是他指使，若他出來喊一下，早就過了。

謝表示，他原本就反對大罷免，因此沒發動罷免，但因民進黨做得太過分了，才出來協助公民團體，希望司法毋枉毋縱，若罷免程序有問題，就請檢調依法依規調查偵辦。他說，個人完全沒涉入，若有人因民調低迷而來蹭他，想拉抬聲勢，也不會反對。

謝龍介也在直播時提及，全案由檢調偵辦中，兩名黨工幹部遭收押，予以尊重，但不解的是陳啟昱掏空台鹽，可以交保，國民黨連署出錯，必須羈押。並指，此件罷免連署，林俊憲部分有5件偽造，王定宇3件，就要搜索，就要羈押，反觀罷免國民黨游灝，造假14件，罷免高虹安有13件造假，罷免馬文君11件，罷免丁學忠10件，卻未見此動作，請各地地檢署毋枉毋縱，以同等比例偵辦。並指賴清德追殺國民黨，對大罷免沒幫助，「打我，也不一定救得起林俊憲」。