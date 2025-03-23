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罷免綠委連署進度慢 藍基層憂恐與黃復興遭裁有關

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨黃復興黨部示意圖。圖／聯合報系資料照片
國民黨黃復興黨部示意圖。圖／聯合報系資料照片

罷免民進黨立委團體持續努力中，不過相比罷免國民黨立委成案數比例懸殊，藍營人士認為，黃復興遭裁撤影響很大，這些最有動員力的黨員如今沒有一個「名分」以及組織經費等，又怎麼投入協助工作？不過也有藍營民代認為，關鍵還是綠營偷跑。

大罷免持續，不過許多罷免民進黨立委團體仍處於補件階段，讓不少藍軍支持者非常焦急，甚至將矛頭對準國民黨主席朱立倫，認為黨中央動員不力，缺乏完善規畫。有黨內人士就指出，這恐怕與黃復興黨部遭整併有關聯。

有黃國定黨部黨代表感嘆，黃復興黨部過去是動員力最強、最有行動力、最忠貞的黨員，過去為黨出錢出力，包含過去上街遊行、提案連署公投，都可以看到黃復興黨員的身影，不過自從黃復興黨部在去年七月遭裁撤後，不要說組織精簡、經費歸零，一些老幹部就連個「名分」都沒有，又有誰會為黨中央打拚？

另外有關國民黨台南市黨部涉「罷免名冊涉偽造文書」案，也有黃復興黨部人士透露，最基層的地方黨部現在資源少，人力更是屈指可數，過去查核黨籍、挨家挨戶拜訪的都是黃復興黨部的幹部們，在最忠貞的一群遭裁撤，一般地方黨部人力又不足的情況下，自然無法查核出來，這些所謂「死亡連署」，這其中也有很大關聯。

黃國園黨部黨代表指出，其時黃復興黨員本來就因為軍人減少及年事已高等逐漸凋零，過去台北、桃園、台中、高雄等地眷春都是黃復興的大本營，但隨都市化發展也漸漸稀釋，尤其一些偏鄉區，一般黨員數已經夠少，黃復興黨員相比其中只有一成左右。他分析，其中桃園本來是重中之重，但因為桃園市議員于北辰出走，導致黃國園黨部已經很混亂，難以聚集；其實黃復興幹部都知道，現在各地人越來越少，整併後不用設法籌錢，也不必再被動員，華麗轉身未必是件壞事。

據了解，現在仍有眾多黃復興黨員幹部擔任民意代表等職務，從縣市議員到立法委員都有。台北市議員秦慧珠感嘆，自己就是黃國樑黨部的常委，裁撤後確實是一個很大影響，過去每三個月每一年分別開不同規模的委員會，彼此聯絡感情、討論黨務，如今她連幹部身分都沒有了，這些事情確實沒辦法做。至於對黨中央有什麼建議可以再加強的？秦直言「已經被消滅了，沒有建議。」

出身一般黨部但選區內較偏深藍結構的立法委員賴士葆緩頰，外界認為黃復興黨部是被裁撤，但其實從最基層的區黨部到中央黨部都仍存在，只是組織併入，但實際上都還獨立運作，外界不必過多想像，罷免藍委成案的最大問題還是綠營偷跑。

國民黨 朱立倫 罷免 黃復興黨部

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