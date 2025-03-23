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綠高雄第三場罷免宣講午後登場 林岱樺再度「未受邀」
高雄民進黨立委邱議瑩、許智傑陸續在鳳山及旗山舉辦罷免宣講，今天上午立委賴瑞隆會同名嘴范世平前往林園市場宣講，下午在三民區舉辦「挺台灣顧高雄」宣講，不過同樣爭取市長提名的同黨立委林岱樺再度缺席，未在宣講名單內。
立委邱議瑩16日在鳳山龍成宮舉辦「挺台灣護未來」宣講，立委李柏毅、李昆澤、許智傑及WeCare高雄發起人尹立等人參與。許智傑在22日在旗山鯤洲宮舉辦的「顧台灣、顧未來」宣講活動，邱志偉、邱議瑩、李昆澤、賴瑞隆、李柏毅等立委到場支持。
今早立委賴瑞隆邀請名嘴范世平前往林園市場宣講，不少熱情鄉親送上鳳梨及洋蔥等在地特產。范世平說，他支持最在地最專業的人來當未來高雄市長，賴瑞隆行政經驗豐富、成功行銷高雄，有能力與條件做好市長工作。
賴瑞隆表示，當年韓國瑜罷免投票，林園投票率位居前三高，選在林園宣傳罷免別具意義，他與范世平聯手，希望號召更多人站出來支持各地藍委罷免案第二階段連署。
今天下午3點30分，賴瑞隆團隊也將在三民區安宜里活動中心舉辦宣講，立委李昆澤、邱議瑩、許智傑，議長康裕成、大高雄里長主席聯誼總會主席張宇讚及副主席黃文良等人出席。
賴瑞隆證實今天下午活動未邀請林岱樺出席，他解釋，今天下午只邀特定立委參與，並無全部都邀；上次新書發表會他有邀請林岱樺出席，只是林後來有事沒有現身。
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