快訊

NBA／詹姆斯復出戰收黑！公牛外線大爆發 湖人主場慘輸31分

玉山2人墜谷遭雪埋找到了 無生命跡象…驚險搜救畫面曝

穿不適合鞋子也上榜 資深健身教練指一般人肌力訓練常犯7錯誤

聽新聞
0:00 / 0:00

罷藍衝刺二階「雙北最熱、桃園卡卡」 陸戰為成敗關鍵

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
農曆年後，大罷免潮襲來，目前雙北罷藍戰況最熱。圖／聯合報系資料照片
農曆年後，大罷免潮襲來，目前雙北罷藍戰況最熱。圖／聯合報系資料照片

罷免遍地烽火，民進黨在第二階段連署期間祭出下鄉宣講，助攻罷免團體。據了解，目前六都中以雙北熱度最高，反觀喊出6席藍委全罷的桃園市進度緩慢，台中則因藍委趨於低調份數難一夕衝高，相關人士分析，戰略思維要有所改變，未來陸戰將是重要突破點。

此外，國民黨立院黨團總召傅崐萁所在的花蓮縣也是綠營重點鎖定目標，更被視為「罷免火車頭」，昨天甫落幕的民進黨花蓮場政策宣講，單日就為罷團進帳逾1000份連署書，創單一選區最佳紀錄。

罷免第二階段連署難度相較第一階段高出10倍，各區連署份數門檻動輒2、3萬以上，且要再加上安全份數，讓罷團「壓力山大」，不敢掉以輕心。

盤點罷免藍委二階連署情況，由於都會區議題關注度普遍較高，加上雙北藍委仇恨值高，如台北市王鴻薇、羅智強、徐巧芯、新北市葉元之等人，連署情況佳；桃園市雖喊出6席全罷，連署進入二階後進度卻牛步；台中市戰況則是「先熱後冷」，連署收件情況未如一階佳。

相關人士分析，目前許多罷團仍以空戰為主，但陸戰才是二階重點，比如採小蜜蜂流動式連署，或透過綠營民代協助衝份數，深入社區打巷戰才有用，目前雙北情況頗佳，在預期內；台中初期戰況熱，主因是廖偉翔、羅廷瑋爭議頻傳，兩人近期趨於低調，是份數卡關主因。

該人士續指，深藍票倉桃園市的指標選區，為藍營立委牛煦庭所在的第一選區，成敗牽動桃園罷免氣勢，綜觀6區情況，目前僅第三選區涂權吉情況頗佳，其他選區則有待加強，若要在2個月內達標，未來社群操作必須搭配陸戰進攻，說明不適任之處。

「現在不是玩哏的時候。」該人士指出，接下來的戰略重點必須放在陸戰，才能炒熱整體氣氛，雙北因為先天交通便利、人潮聚集處較多，加上空戰搭配陸戰進攻，因此戰況最熱，桃園、台中則須留意陸戰經營，搭配論述主軸，才有辦法有所突破。

傅崐萁 桃園 民進黨 罷免 花蓮 連署書

延伸閱讀

滅謝龍介？本尊自嘲：在柯文哲「偵查大公開」學很多

影／藍營反惡罷在台中舉行 廖偉翔：讓政府感到民眾憤怒

反罷免 藍委羅智強：出來投「不同意」就是罷免賴清德

廖偉翔呼籲投下反罷免一票 「不然柯建銘會當立法院長」

相關新聞

罷免綠委連署進度慢 藍基層憂恐與黃復興遭裁有關

罷免民進黨立委團體持續努力中，不過相比罷免國民黨立委成案數比例懸殊，藍營人士認為，黃復興遭裁撤影響很大，這些最有動員力的...

綠高雄第三場罷免宣講午後登場 林岱樺再度「未受邀」

高雄民進黨立委邱議瑩、許智傑陸續在鳳山及旗山舉辦罷免宣講，今天上午立委賴瑞隆會同名嘴范世平前往林園市場宣講，下午在三民區...

罷綠連署直攻8席過關？凌濤：中選會別當「綠營東廠」

民進黨在全台發起大罷免，國民黨桃園市議員凌濤今天表示，依據公民團體自行查對資料，在野罷免連署已破蛋，並直攻8席過關，呼籲...

罷藍衝刺二階「雙北最熱、桃園卡卡」 陸戰為成敗關鍵

大罷免遍地烽火，民進黨在第二階段連署期間祭出下鄉宣講，助攻罷免團體。據了解，目前六都中以雙北熱度最高，反觀喊出6席藍委全...

【總編開箱】民進黨罷免戰開打 國民黨推公投能自保？

民進黨在全台發起大罷免，國民黨決定發起公投，阻止藍委被拉下，從民進黨百般阻擾的動作來看，這招或許有威脅力，但最後恐怕難以奏效。

趙少康：愛台不是民進黨專利

全台掀起大罷免之際，社群平台「脆」（Threads）上有網友發起「我是台灣人，我反綠」的活動，引發輿論關注。中廣前董事長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。