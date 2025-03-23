罷藍衝刺二階「雙北最熱、桃園卡卡」 陸戰為成敗關鍵

大罷免遍地烽火，民進黨在第二階段連署期間祭出下鄉宣講，助攻罷免團體。據了解，目前六都中以雙北熱度最高，反觀喊出6席藍委全罷的桃園市進度緩慢，台中則因藍委趨於低調份數難一夕衝高，相關人士分析，戰略思維要有所改變，未來陸戰將是重要突破點。

此外，國民黨立院黨團總召傅崐萁所在的花蓮縣也是綠營重點鎖定目標，更被視為「罷免火車頭」，昨天甫落幕的民進黨花蓮場政策宣講，單日就為罷團進帳逾1000份連署書，創單一選區最佳紀錄。

罷免第二階段連署難度相較第一階段高出10倍，各區連署份數門檻動輒2、3萬以上，且要再加上安全份數，讓罷團「壓力山大」，不敢掉以輕心。

盤點罷免藍委二階連署情況，由於都會區議題關注度普遍較高，加上雙北藍委仇恨值高，如台北市王鴻薇、羅智強、徐巧芯、新北市葉元之等人，連署情況佳；桃園市雖喊出6席全罷，連署進入二階後進度卻牛步；台中市戰況則是「先熱後冷」，連署收件情況未如一階佳。

相關人士分析，目前許多罷團仍以空戰為主，但陸戰才是二階重點，比如採小蜜蜂流動式連署，或透過綠營民代協助衝份數，深入社區打巷戰才有用，目前雙北情況頗佳，在預期內；台中初期戰況熱，主因是廖偉翔、羅廷瑋爭議頻傳，兩人近期趨於低調，是份數卡關主因。

該人士續指，深藍票倉桃園市的指標選區，為藍營立委牛煦庭所在的第一選區，成敗牽動桃園罷免氣勢，綜觀6區情況，目前僅第三選區涂權吉情況頗佳，其他選區則有待加強，若要在2個月內達標，未來社群操作必須搭配陸戰進攻，說明不適任之處。

「現在不是玩哏的時候。」該人士指出，接下來的戰略重點必須放在陸戰，才能炒熱整體氣氛，雙北因為先天交通便利、人潮聚集處較多，加上空戰搭配陸戰進攻，因此戰況最熱，桃園、台中則須留意陸戰經營，搭配論述主軸，才有辦法有所突破。