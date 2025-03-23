罷綠連署直攻8席過關？凌濤：中選會別當「綠營東廠」

民進黨在全台發起大罷免，國民黨桃園市議員凌濤今天表示，依據公民團體自行查對資料，在野罷免連署已破蛋，並直攻8席過關，呼籲中選會不要阻擾變「綠營東廠」，藍營也會持續奮戰。

凌濤表示，目前依據公民團體自己查對資料，包括新北蘇巧慧、張宏陸、台中蔡其昌、何欣純、台北吳思瑤、吳沛憶、原住民綠委陳瑩、伍麗華等綠委的罷免連署都已大幅跨過門檻，正待中選會及地方機關審查公布，若中選會不卡，通過率可達9成。

凌濤表示，罷免綠委團體早已繳卷，中選會卻遲遲不公布結果，是不是還在算時機，甘為「綠營東廠」？中選會主委李進勇要多明目張膽，讓理應中立的中選會變成「東廠2.0」甘為民進黨效犬馬之勞？

「在野罷免案、公投案，國家機器正在全面撲殺！」凌濤說，在高雄，國民黨立委柯志恩發起「廟口開講」，希望能與鄉親面對面交流政策，青鳥勢力卻揚言逐一施壓廟方，甚至發動電話轟炸試圖阻止；而國民黨台南市黨部副主委因「偽造文書」案就被搜索、羈押禁見，顯見東廠獨裁已大行其是，各縣市正遭遇史無前例的司法攻擊，沒有人是局外人。

而國安17條的「準戰爭狀態」，讓台灣陷入「類戒嚴」，原本自由民主的社會瀰漫著緊張肅殺的氛圍，名譽攻擊此起彼落，司法抄家接連不斷，惡意罷免愈演愈烈，這真是大家期待的台灣民主生活嗎？

凌濤坦言，藍營或許在這場馬拉松的初期步調不一，但他們從未被擊倒，而是奮戰到底，過去在野公民團隊面臨巨大阻礙，而今黨主席朱立倫、黨中央組發文傳、戰鬥藍領袖趙少康等力量，集結力挺在野全台青年公民團體，「芭樂綠（罷了綠）」網站讓資訊完整及氣勢逐步回升，逼得民進黨中央甚至發公函介入，赤裸裸地破壞台灣民主。

凌濤表示，國民黨在新竹、苗栗、板橋宣講剛結束，下周則輪到桃園、台北，昨日他在板橋看到所有市民勇敢站出來的憤慨與熱情，現在正是團結時刻，盼支持者一起迎戰獨裁。