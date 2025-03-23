聽新聞
0:00 / 0:00

綠前進花蓮 卓揆猛轟傅崐萁

聯合報／ 記者林佳彣王思慧李承穎／花蓮報導
民進黨昨天到花蓮舉辦「人民是頭家」政策宣講，劍指國民黨立院黨團總召傅崐萁。記者王思慧／攝影
民進黨昨天到花蓮舉辦「人民是頭家」政策宣講，劍指國民黨立院黨團總召傅崐萁。記者王思慧／攝影

民進黨昨天由行政院長卓榮泰領軍開赴花蓮舉辦「人民是頭家」政策宣講，重砲攻擊國民黨立院黨團總召傅崐萁。卓稱傅「阻礙花蓮進步、阻礙台灣民主的障礙，要把他排除掉」；陸委會主委邱垂正把中共政權定位為「唯一對台灣有嚴重敵對的境外勢力」，正查傅崐萁赴港有無違法。

「人民是頭家」第三場下鄉宣講昨前進花蓮，卓榮泰、民進黨祕書長林右昌黨政合一領軍，部會首長除了邱垂正外，包括工程會主委陳金德、主計長陳淑姿也都到場助講，除強調中央被刪凍的預算，也要大家罷免國民黨立法院總召傅崐萁，罷傅團體「微光花蓮」也在現場設攤，可說「一條龍」。

現場聚集約四千人，許多綠營支持者自製標語，許多民進黨黨公職現身協助民眾填罷免書，親綠網紅也開直播呼應。曾被民進黨提名參選立委的前職棒選手陳義信高喊「不要窮花蓮、富崐萁」。

卓榮泰說，自己被挖苦是提出最多覆議的院長，只要藍白繼續違法亂政、再提法案，他就再提覆議，「我不會怕的啦！」他也想問傅崐萁「你想代表哪一個中央」，為何到中國輕聲細語，回台灣就大小聲。林右昌表示，「辦在花蓮是要讓花蓮人知道，選出的立委帶給台灣民主社會多大的危害」。去年濫權、擴權、違憲法案都由傅崐萁主導。

傅崐萁 卓榮泰 林右昌 濫權 罷免 藍白 邱垂正 陳金德 陸委會

延伸閱讀

下鄉開講大酸傅崐萁 卓榮泰：要排除花蓮發展障礙

大罷免不演了？ 卓榮泰劍指傅崐萁 「到中國輕聲細語」

邱垂正質疑傅崐萁赴港未獲授權 國民黨批停止造謠治國

民進黨花蓮宣講 林右昌批傅崐萁是台灣的亂源

相關新聞

藍「反惡罷」誓師 朱立倫批綠集權集錢

大罷免延燒，國民黨大咖昨領軍在雙北和苗栗「反惡罷」，黨主席朱立倫批民進黨搞罷免是為集權又集錢，「獨裁國家用司法修理在野黨...

綠前進花蓮 卓揆猛轟傅崐萁

民進黨昨天由行政院長卓榮泰領軍開赴花蓮舉辦「人民是頭家」政策宣講，重砲攻擊國民黨立院黨團總召傅崐萁。卓稱傅「阻礙花蓮進步...

觀察站／反制大罷免 藍白命運共同體

大罷免延燒，府院黨在全台美其名展開「人民是頭家」政策宣講，實際卻是上演「罷免藍委」的大戲，二○二四年非綠陣營形成聯盟，打...

白營反罷免 今板橋宣講起跑

藍白總動員反制大罷免行動，民眾黨首場全民問政宣講今天從新北市板橋出發。民眾黨主席黃國昌表示，民進黨就是跟四大公投的操作方...

出席還錢於民說明會 侯友宜：中央把錢還給地方

大罷免潮持續延燒，國民黨6位立委國民黨新北市黨部今晚在板橋介壽公園舉辦「還錢於民政策說明會」，新北市長侯友宜表示，應該要...

力挺藍營6立委 朱立倫嗆：要罷免的是反對拿錢給新北的民進黨立委

國民黨新北市黨部今晚在新北市介壽公園舉辦「還錢於民政策說明會」共約千人到場，國民黨主席朱立倫與新北市長侯友宜、6位藍營立...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。