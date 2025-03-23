觀察站／反制大罷免 藍白命運共同體

大罷免延燒，府院黨在全台美其名展開「人民是頭家」政策宣講，實際卻是上演「罷免藍委」的大戲，二○二四年非綠陣營形成聯盟，打破民進黨的完全執政局面；如今面對藍委罷免潮，藍白陣營必須認知彼此是命運共同體，只能聯手反制、維持朝小野大的國會態勢，否則不必談二○二六及二○二八大選。

民進黨中央昨天刻意將台北宣講場次往後延，集結火力到花蓮，綠營現場高喊「擒賊先擒王，集中火力重兵壓境」，還介紹罷免團體就在現場，劍指國民黨立法院黨團總召傅崐萁，還有陸委會主委邱垂正、主計長陳淑姿等首長為傅「量身打造」的火攻戰力。

府院黨在罷免案已不顧行政中立，要全力絞殺最大在野黨立委，核心原因就是目前藍白立委加起來六十二席，綠營五十一席，綠營只要成功罷免關鍵六席藍委、再補選獲勝，民進黨又能過半，回到過去八年完全執政，民眾黨八席將成民進黨團總召柯建銘口中「無用八席」，可一舉殲滅最大在野黨和關鍵小黨。

非綠聯盟在二○二四年總統、立委大選贏得全台六成民意，雖然總統選舉藍白合不成，但藍白在全台各地串連聲勢，也讓民進黨立委席次驟降，人民心聲得到出口，藍白接續在國會合作，打破過去「朝大野小」近乎一黨專政的態勢，恢復在野監督政府的力量。

如今國家機器集中火力要罷免藍委，反觀藍白兩黨就連政策宣講，都是各辦各的，說好聽是分進合擊，但實際是各吹各調，猶如一盤散沙。

民眾黨前主席柯文哲持續羈押，最大在野黨總召傅崐萁被檢調鎖定競選小物案，國民黨台南市黨部也被搜索，司法攻勢一波接一波，賴清德總統「全面殲滅在野黨計畫」恐非僅止於傳聞，藍白集結反制大罷免若等到烽火燎原才驚覺合作，恐為時已晚。