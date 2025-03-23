聽新聞
0:00 / 0:00

觀察站／反制大罷免 藍白命運共同體

聯合報／ 本報記者李承穎
波波漫畫
波波漫畫

罷免延燒，府院黨在全台美其名展開「人民是頭家」政策宣講，實際卻是上演「罷免藍委」的大戲，二○二四年非綠陣營形成聯盟，打破民進黨的完全執政局面；如今面對藍委罷免潮，藍白陣營必須認知彼此是命運共同體，只能聯手反制、維持朝小野大的國會態勢，否則不必談二○二六及二○二八大選。

民進黨中央昨天刻意將台北宣講場次往後延，集結火力到花蓮，綠營現場高喊「擒賊先擒王，集中火力重兵壓境」，還介紹罷免團體就在現場，劍指國民黨立法院黨團總召傅崐萁，還有陸委會主委邱垂正、主計長陳淑姿等首長為傅「量身打造」的火攻戰力。

府院黨在罷免案已不顧行政中立，要全力絞殺最大在野黨立委，核心原因就是目前藍白立委加起來六十二席，綠營五十一席，綠營只要成功罷免關鍵六席藍委、再補選獲勝，民進黨又能過半，回到過去八年完全執政，民眾黨八席將成民進黨團總召柯建銘口中「無用八席」，可一舉殲滅最大在野黨和關鍵小黨。

非綠聯盟在二○二四年總統、立委大選贏得全台六成民意，雖然總統選舉藍白合不成，但藍白在全台各地串連聲勢，也讓民進黨立委席次驟降，人民心聲得到出口，藍白接續在國會合作，打破過去「朝大野小」近乎一黨專政的態勢，恢復在野監督政府的力量。

如今國家機器集中火力要罷免藍委，反觀藍白兩黨就連政策宣講，都是各辦各的，說好聽是分進合擊，但實際是各吹各調，猶如一盤散沙。

民眾黨前主席柯文哲持續羈押，最大在野黨總召傅崐萁被檢調鎖定競選小物案，國民黨台南市黨部也被搜索，司法攻勢一波接一波，賴清德總統「全面殲滅在野黨計畫」恐非僅止於傳聞，藍白集結反制大罷免若等到烽火燎原才驚覺合作，恐為時已晚。

傅崐萁 柯建銘 柯文哲 罷免 藍白合 行政中立 賴清德 邱垂正 陳淑姿

延伸閱讀

下鄉開講大酸傅崐萁 卓榮泰：要排除花蓮發展障礙

大罷免不演了？ 卓榮泰劍指傅崐萁 「到中國輕聲細語」

邱垂正質疑傅崐萁赴港未獲授權 國民黨批停止造謠治國

民進黨花蓮宣講 林右昌批傅崐萁是台灣的亂源

相關新聞

藍「反惡罷」誓師 朱立倫批綠集權集錢

大罷免延燒，國民黨大咖昨領軍在雙北和苗栗「反惡罷」，黨主席朱立倫批民進黨搞罷免是為集權又集錢，「獨裁國家用司法修理在野黨...

綠前進花蓮 卓揆猛轟傅崐萁

民進黨昨天由行政院長卓榮泰領軍開赴花蓮舉辦「人民是頭家」政策宣講，重砲攻擊國民黨立院黨團總召傅崐萁。卓稱傅「阻礙花蓮進步...

觀察站／反制大罷免 藍白命運共同體

大罷免延燒，府院黨在全台美其名展開「人民是頭家」政策宣講，實際卻是上演「罷免藍委」的大戲，二○二四年非綠陣營形成聯盟，打...

白營反罷免 今板橋宣講起跑

藍白總動員反制大罷免行動，民眾黨首場全民問政宣講今天從新北市板橋出發。民眾黨主席黃國昌表示，民進黨就是跟四大公投的操作方...

出席還錢於民說明會 侯友宜：中央把錢還給地方

大罷免潮持續延燒，國民黨6位立委國民黨新北市黨部今晚在板橋介壽公園舉辦「還錢於民政策說明會」，新北市長侯友宜表示，應該要...

力挺藍營6立委 朱立倫嗆：要罷免的是反對拿錢給新北的民進黨立委

國民黨新北市黨部今晚在新北市介壽公園舉辦「還錢於民政策說明會」共約千人到場，國民黨主席朱立倫與新北市長侯友宜、6位藍營立...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。