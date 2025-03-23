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白營反罷免 今板橋宣講起跑

聯合報／ 記者張曼蘋林銘翰／台北報導
反制大罷免行動，民眾黨首場將從新北市板橋出發。民眾黨主席黃國昌表示，民進黨想營造空戰優勢，民眾黨絕對正面應戰。圖／聯合報系資料照片
反制大罷免行動，民眾黨首場將從新北市板橋出發。民眾黨主席黃國昌表示，民進黨想營造空戰優勢，民眾黨絕對正面應戰。圖／聯合報系資料照片

藍白總動員反制大罷免行動，民眾黨首場全民問政宣講今天從新北市板橋出發。民眾黨主席黃國昌表示，民進黨就是跟四大公投的操作方式一樣，行政院長卓榮泰親自下鄉，想營造空戰優勢，而民眾黨絕對正面應戰。黃國昌強調，宣講訴求和論述絕對不會輸，「我太有信心了，百分百不會輸」。

黃國昌表示，當初民進黨一宣布要下鄉宣講，卓榮泰內閣團隊也要下鄉，他就知道民進黨在做什麼，基本上跟四大公投的操作方式一樣，「在那麼短的時間排出來，其實民進黨要的是媒體上的空戰優勢跟話語權，而不是真的號召公民出來」。

對於大罷免立場，黃國昌強調，在這一役中，「我們不會坐視不管」，目前就是要跟卓內閣透過資源跟媒體上的優勢，想要在社會上繼續散播假訊息，「正面應戰，我完全不會畏懼跟民進黨正面迎戰」。

黃國昌說，民進黨一直說「這個沒有錢做、那個沒有錢做」，但對民眾黨而言，只要簡單的一句話，「有二兆九千多億元說沒有錢？那你到底要多少錢？」民眾黨設定的戰場是民進黨政府要好好跟人民解釋清楚，過去因為貪汙、因為浪費、因為錯誤的政策而浪費的這些錢，「誰要負責任？要不要追回來？」

假訊息 卓榮泰 罷免 貪汙 黃國昌

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