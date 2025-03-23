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趙少康：愛台不是民進黨專利
全台掀起大罷免之際，社群平台「脆」（Threads）上有網友發起「我是台灣人，我反綠」的活動，引發輿論關注。中廣前董事長趙少康也特地錄製影片響應，呼籲大家站出來表達心聲，並強調愛台灣不是民進黨的專利。
趙少康昨天在臉書貼出和國民黨青年軍陳冠安、罷免民進黨立委吳思瑤團體「地動刪瑤」召集人賴苡任一起錄製的影片，高喊「我是趙少康，我是台灣人，我反綠」。
趙少康在影片中表示，民進黨執政這麼多年，給台灣帶來什麼？兩岸越來越緊張、國防預算越來越高、男生當兵從四個月變一年，將來可能變兩年，女生也可能被抓去當兵，就連賴清德口中的護國神山、矽盾也跑了，兩岸最重要的是和平，但和平了嗎？
國民黨立委羅智強也示警，「今天滅在野，明天滅民主，著手準戒嚴，全民上戰場。台灣正在走向危險的邊緣，民主正遭受最嚴重的威脅」。他說，民進黨執政下檢察機關，搜索國民黨台南市黨部，劍指立委謝龍介，他很早就聽聞，賴總統有「全面殲滅在野黨計畫」，這個傳聞，已是現在進行式。
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