出席還錢於民說明會 侯友宜：中央把錢還給地方

大罷免潮持續延燒，國民黨6位立委國民黨新北市黨部今晚在板橋介壽公園舉辦「還錢於民政策說明會」，新北市長侯友宜表示，應該要支持認真打拚的立委，財政收支劃分法不通過，很多里長關心的事情就無法做，中央把這些錢還給他們（地方）就好。

今晚說明會現場約千人到場，現場主持人高喊「還錢於民、還權於民、還命於民」，桃園市議員凌濤用各樣手板一一質疑民進黨相關政策，新北6位立委上台時，台下民眾拿著「以罷制罷」的手板高聲吶喊支持。

侯友宜致詞時，一一介紹立委洪孟楷、葉元之、張智倫、林德福、羅明才及廖先翔等人，侯友宜表示，每次在里長座談會講事情時，最寄望是中央有立委幫忙地方，中央資源很多，有自己的立委就可做很多事情，他只剩下一年多的任期，很感謝國民黨立委都會出席里長座談會，這兩個月都有到場，要為這些認真打拚、關心民眾的立委鼓掌鼓勵。

侯友宜說，新北幅員遼闊，城鄉差距大，每當他到地方，大家都會問市長今天帶來什麼好康，要做事可以，但是缺錢，從新北在朱立倫當市長至今，財政劃分法都沒修，里長關心的很多事情都無法做，中央把這些錢還給他們就好，這是公平正義，要落實還錢於民。

新北市議長蔣根煌認為，中央預算案金額愈來愈高，在立法院審個預算案就翻臉，就應該下台。