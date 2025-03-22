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力挺藍營6立委 朱立倫嗆：要罷免的是反對拿錢給新北的民進黨立委

聯合報／ 記者江婉儀李定宇／新北即時報導
國民黨新北市黨部今晚辦「還錢於民政策說明會」，在新北市介壽公園。記者江婉儀／攝影
國民黨新北市黨部今晚辦「還錢於民政策說明會」，在新北市介壽公園。記者江婉儀／攝影

國民黨新北市黨部今晚在新北市介壽公園舉辦「還錢於民政策說明會」共約千人到場，國民黨主席朱立倫與新北市長侯友宜、6位藍營立委同台，呼籲台下支持者，要支持監督政府的立委，該罷的是反對拿錢給新北的民進黨立委。

朱立倫致詞時表示，現在是賴清德當選才無法過好日子，因為賴當總統沒好好做事情，每天鬥爭，造成台灣的混亂，因為大家給賴清德機會，但賴沒想到家和萬事興，只想到個人的權力，想到民進黨一黨獨裁，今天民進黨無法控制國會，國民黨跟民眾黨變成多數，就要罷免所有立委。

朱立倫表示，去年才選舉結束，這是台灣有史以來第一次，世界上沒有任何民主國家，像台灣現在這麼做，沒有一個國家的執政黨，用大免方式對付在野黨，除了獨裁國家用司法修理在野黨，現在賴清德敢這樣做。

朱立倫接著說，現在的行政院沒在做事，行政院長卓榮泰帶各部長在台北罵在野黨，喊要罷免立委，卓說的第一點理由，要把這些錢搶回來地方，所以要罷免。財劃法通過後，新北一年會多374億元，4年就快1500億元，立委為地方爭取預算是好事，真正要罷免的是反對拿錢給新北的立委們。

朱立倫表示，第二，立委本就監督政府，這次只砍一點預算，還是有史以來通過最高的預算案，還增加好幾千億元，只砍掉可能浪費錢的預算，這些是真正顧百姓荷包的立委，民進黨立委卻是相反，是顧政府不顧百姓，真的是顛倒是非，希望善良的百姓知道什麼是還錢於民。

朱立倫表示，民進黨利用執政優勢想要一黨獨裁，鬥爭所有在野黨，要讓台灣亂到底，為了大家的和平跟好好過日子，希望大家要支持新北這六位國民黨立委，團結一致一定勝利成功，在市長侯友宜帶領下繼續好好做事。

國民黨新北市黨部今晚辦「還錢於民政策說明會」，在新北市介壽公園。記者江婉儀／攝影
國民黨新北市黨部今晚辦「還錢於民政策說明會」，在新北市介壽公園。記者江婉儀／攝影

罷免

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