民進黨花蓮宣講 沈伯洋指傅崐萁幫中國開後門

民進黨「人民是頭家」政策宣講會花蓮場今天登場，立委沈伯洋指出，國民黨立委傅崐萁上任以來推行中配6改4、離島建設條例等爭議法案，幫中國開後門。

民進黨「人民是頭家」政策宣講會第3場花蓮自由廣場登場，行政院長卓榮泰、主計長陳淑姿、政務委員兼工程會主委陳金德、陸委會主委邱垂正、民進黨秘書長林右昌，立委沈伯洋、王義川、陳培瑜，及前職棒選手陳義信等人出席。

沈伯洋細數傅崐萁推動法案表示，傅崐萁一上任馬上推動中國配偶入籍6年改4年，想直接開後門，讓中配大舉進入台灣，而後又推動國會擴權法案，企圖報復憲法法庭，導致大法官無法運作。

沈伯洋說，傅崐萁帶一群人訪中回來後，推動離島建設條例，準備開後門讓中國人投資、工作，船行經禁止水域不用受審查。再過一段時間，傅崐萁修財劃法，刪國家預算新台幣3700億元，而國防預算不過4000億元，恐危及國家運作與國防、民防。

沈伯洋也說，傅崐萁打算把花蓮送給中國，與傅崐萁同行去香港的花蓮人民還被抓走。昨天國民黨提出反戒嚴公投案，公投一旦通過，以後台灣就算發生戰爭，2年不能作任何緊急命令，等同邀請中國現在把飛彈打過來，「不就是告訴大家，你就是中國的代理人」。

陳培瑜表示，傅崐萁當選沒有多久，就帶16個藍委去見中共政協主席王滬寧，前一陣子還說代表中央政府。呼籲花蓮人站出來，讓傅崐萁離開政壇，「花不能花中央，富不能傅崐萁」。

宣講會下午4時開始，開場前即湧入許多民眾，現場坐無虛席，入夜後人潮未見減少，約有2000名參與者。

對於民進黨相關說法，國民黨花蓮縣黨部發布新聞稿表示，傅崐萁長期以來秉持為民服務精神，致力於推動符合民意、促進地方發展的法案，所有提案均依法依規，並經過立法院充分討論與審議。民進黨指控不僅缺乏具體事證，更顯露其對立法程序的誤解與偏見。