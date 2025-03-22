影／徐巧芯爆料邱鎮軍有殺人眼神 出門最好戴墨鏡

立委徐巧芯今天下午參加在苗栗市舉辦的反惡霸誓師大會宣講，她強調藍軍現在空前團結，大罷免是「勇敢的國民黨」與「輸不起的民進黨」決戰，還不忘「爆料」打趣說苗栗立委邱鎮軍被綠委黃捷說成「有殺人的眼神」，以後出門最好戴上墨鏡。

徐巧芯宣講強調，選舉也是科學，她曾精算過，有三成藍營支持者不知道反罷免必須要出門投下「不同意票」，這是一大警訊，以前國民黨常被人認為不團結、一盤散沙，她到市場、掃街拜票時，常有人拉她到旁邊小聲說「我是藍的」，現在國民黨前所未有的團結，大家可以大聲說出支持藍營的心裡話。

她說，民進黨以前霸占主席台，國民黨最後只能妥協接受協商，這次又霸占主席台，甚至用鐵鏈、三秒膠「自囚」在議場內，不讓藍軍及立院院長韓國瑜進場開議，但團結的國民黨只花了一個多小時就進入，邱鎮軍是藍營的戰將，她個子矮小，四處亂竄，看見邱鎮軍鞋帶鬆掉了，趕緊蹲下來幫邱繫好鞋帶，擔心他不小心踩到鞋帶摔倒受傷，會折損藍軍一大戰力。

徐巧芯不忘調侃台下的邱鎮軍說，黃捷在臉書留言說邱鎮軍看她的眼神不正常，帶有狠勁就像「殺人的眼神」。徐巧芯表示黃捷的說法讓她不解，難道邱是魔鬼終結者還是X戰警，她不忘打趣要邱鎮軍以後出門最好都帶墨鏡，因為「太危險了」，一番話引來哄堂大笑。