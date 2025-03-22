下鄉開講大酸傅崐萁 卓榮泰：要排除花蓮發展障礙

大罷免潮升溫，民進黨今到花蓮舉辦「人民是頭家」政策宣講，劍指國民黨立院黨團總召傅崐萁。行政院長卓榮泰壓軸開講，羅列中央為花蓮的付出，今天跟花蓮人民站在一起，要幫花蓮排除台灣民主的障礙。

卓榮泰表示，今天是他上任後第8次來花蓮，花蓮的重建，政府有責任，他希望幫助花蓮一步步排除花蓮進步、觀光產業、百工百業的阻礙，讓台灣可以均衡發展，更希望今天跟花蓮人民站在一起，不只要排除花蓮發展的障礙，要幫花蓮排除台灣民主的障礙、排除對國家持續發展的障礙，用力把他排除掉。

他說，給花蓮一個安全的路是花蓮民眾最需要和關心，因此政府全力進行0403災後復原重建方案，他不敢說這是100分、最好的方案，但是0121台南、嘉義地震後，兩地鄉親和立委都跟他說，拜託中央比照花蓮0403方案重建台南、嘉義，「我們就是要把花蓮擺在第一位，重建好」，這是現在最能執行的方案。

卓榮泰說，除了大力重建災後工作，還有公共政策、民防災損、勞健保補助、就業協助、觀光產業協助等項加起來，中央政府於最短時間拿出300億幫助花蓮。他也透露來花蓮的心願，想去中橫長春祠祭拜、感謝開路英雄，因此一直跟公路局、交通部說趕快修好，「我要把長春祠還給中橫，我要太魯閣還給花蓮，我要把花蓮還給全世界。」

他指出，給花蓮一條安全回家的路，包含台9線蘇花改、蘇花安、花東縱谷公路安全景觀大道計畫，3項重大公路建設共達3264億元，再加上鐵路電氣化，就會將近5000億元，但是傅崐萁還不滿意，因為他需要中央做得更多，但是要把總預算刪得也更多。

卓榮泰不滿，花蓮今年預算比去年增加18.3%，為什麼地方可以增加？為什麼中央不能增加？「因為地方都是他們一家，中央只有我們自己當家。」

他表示，自己在立法院常被挖苦事提出最多覆議的院長，已經提5個；只要藍白繼續違法亂政、破壞憲法、侵害人民權益、不顧地方發展，再提法案，他就再提覆議。

卓榮泰不諱言，他不是愛提覆議，但為了人民、國家，我願意把憲法、人民、國家拿出來，覆議是他的責任也是義務，因為藍白有12項荒謬發明，阻礙國家正常進步。行政院是中華民國唯一有權利提出覆議的機關，他一定站在嚴守憲政機關的角色跟立場，為人民、國家提出覆議，「我不會怕的啦！」