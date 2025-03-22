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滅謝龍介？本尊自嘲：在柯文哲「偵查大公開」學很多

聯合報／ 記者趙容萱陳敬丰／台中即時報導
「惡罷退散平安法會」直播宣講今在台中登場，藍委謝龍介（中）到場宣講，挺廖偉翔。記者趙容萱／攝影
「惡罷退散平安法會」直播宣講今在台中登場，藍委謝龍介（中）到場宣講，挺廖偉翔。記者趙容萱／攝影

全台大罷免升溫，藍台南市黨部主委、不分區立委謝龍介成為被消滅對象？謝龍介今到台中挺藍委廖偉翔，謝笑稱自己是「背奉金甕仔，還想替人看風水」，並說想到柯文哲就很怕，幸好他在柯案的「偵查大公開」過程學到很多，已準備好在等民進黨。

國民黨台南市黨部遭搜索，事由因連署罷免綠委林俊憲、王定宇，出現死亡人口連署。謝龍介表示，「追殺國民黨，救不活大罷免；劍指謝龍介，拉不起林俊憲」。

「惡罷退散志工團」由民眾黨蔡壁如擔任團長，與歷史哥、鄭麗文共同組成，首場「惡罷退散平安法會」直播宣講今天下午在國民黨台中市黨部舉辦，力挺廖偉翔，藍委羅智強、謝龍介到場宣講，吸引民眾到場聆聽，擠爆會場。

藍委羅智強批評，賴清德總統正執行在野黨全面殲滅計畫，此舉就是為消滅謝龍介。

稍後趕來的謝龍介，笑稱如今自己是「自己背奉金甕仔（骨灰罈），還想替人看風水」（泥菩薩過江、無暇顧及），仍勇敢到台中力挺廖偉翔。他問台下「會怕嗎？」他很怕。他想到柯文哲就很怕，「要拗柯剛好而已」。

謝龍介指出，民進黨殺到片甲不留，連他這個沒辦法罷免的不分區立委，也要找機會下手，罷免連署寫錯，就要將黨工收押禁見，幸好之前有柯文哲的前例，他在柯案的「偵查大公開」過程中學到很多，已經準備好了在等民進黨，如果有人要當鷹犬、當民進黨的打手，他一定會讓對方付出慘痛代價。

「惡罷退散平安法會」直播宣講今在台中登場。記者趙容萱／攝影
「惡罷退散平安法會」直播宣講今在台中登場。記者趙容萱／攝影

罷免

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