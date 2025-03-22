大罷免不演了？ 卓榮泰劍指傅崐萁 「到中國輕聲細語」

大罷免浪潮，國民黨立法院總召立委傅崐萁被鎖定罷免，民進黨今直搗花蓮舉辦「人民是頭家」政策宣講。行政院長卓榮泰批在野黨，就算要永遠在野，也不可以如此撒野，國家尊嚴還是要顧，喊話花蓮人「阻礙花蓮進步、阻礙台灣民主的障礙，要把他排除掉」。

卓榮泰說，中國對台灣的威脅每天都在，台灣周遭多少的中國軍機、軍艦不時侵擾，難道可以放任對台的威脅存在？因此政府編列很多預算，賴總統在國安高層會議說國防預算要有GDP3%，就是展現自我防衛的決心。

話鋒一轉，卓榮泰秀出傅崐萁的影片，直言已經不想問傅是不是代表中央政府，只想請問「你想代表哪一個中央」，更批傅到中國輕聲細語，回到台灣就大小聲、拍桌椅，直呼部會首長已經被傅崐萁糟蹋很久。他告訴在野黨，「就算要永遠在野，也不可以如此撒野，國家尊嚴還是要顧。」

卓榮泰表示，面對挑戰，政府做好準備，國家的安全，我們寸步不讓、寸土不讓，但是要天助、人助，要先自助。人人都追求和平，斯斯有兩種，和平也有兩種，一種和平是國家共享，一種是束手投降，我們不能束手投降，這才是真正的和平。

他說，當中共對我們的威脅愈發升高，賴總統兩次國安會議重要裁示提升國防力量，主要針對境外敵對勢力的併吞和滲透，因此呼籲大家「反併吞、保台灣」、「反滲透、強國安」，讓我們的聲音穿過中央山脈、越過台灣海峽，讓對我們滲透、統戰的中國政府知道，台灣人民要保持自由、民主的生活方式，永遠不被侵犯。