綠營旗山辦大罷免宣講 國中生站出來拜託幫忙連署

民進黨發動全台大罷免35席藍營立委進入二階，今天綠營立委許智傑在旗山鯤洲宮前舉辦罷免宣講活動，多名綠營民代出席，許智傑在台上高呼「傅崐萁是中共的代言人，我就不相信花蓮王換不掉」，現場還有國中生上台細數各縣市藍營立委，呼籲長輩幫忙拉連署。

盧姓國二生表示，民進黨目前51席尚未過立法院半數席次的57席，因此她已拜託身邊的朋友還有住在其他縣市的親朋好友們，要幫忙罷免選區裡的國民黨立委。她在台上細數各縣市的藍營立委，已經把全台該罷免的藍營立委名單都背了起來，被抽考哪個縣市該罷免誰，都難不倒她，贏得現場民眾熱烈掌聲。

許智傑表示，台灣已被藍白綁架，刪除中央部會3到5成業務費，雖藍白還在硬坳沒刪主要預算，但刪業務費就像是一個人雖然手腳沒被弄斷，但卻已被用繩子綁住手腳。期望第一階段能罷掉12席藍委席次，至少要換掉6個「台灣就順了」。

立委李昆澤說「國民黨政治的報復，傷害到人民的生活」，他指出藍白在國會傷害民主、拖慢台灣建設，藍白立委亂搞，騎在人民頭上，亂刪預算，對政府機關業務運作造成很大的傷害，更直接影響人民的生活，包含長照經費、托育、學校教育建設等。

立委邱志偉更大呼黃國昌是「敗類、國家罪人」，藍白的目的是要破壞台灣、破壞賴清德執政，讓「阿共仔」不費吹灰之力就能破壞台灣 。他希望高雄的支持者要支援其他縣市罷免活動，特別是黃國昌「這種投機的人，要讓他永遠消失在台灣的土地上」、「讓民眾黨關鍵8席，變垃圾的8席」。

立委邱議瑩也站台痛批現在藍白在國會「違憲亂政」，現在人民重新選擇的機會來了，要把不適任的立委罷免下台。立委賴瑞隆更稱「未來台灣3年若不改變絕對倒」。

不過罷免宣講活動未見同為民進黨籍的立委林岱樺現身，遭外界傳聞林岱樺已被同黨同志「邊緣化、排擠」。林岱樺證實的確未受邀，但她仍希望大罷免能匯集所有力量，若未來有受邀罷免宣講，她也會盡量參加。