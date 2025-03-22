快訊

百萬名車猛撞號誌桿「車頭全爛」 拖吊後竟離奇起火燃燒

美籍YouTuber自稱反共…卻被禁止入境台灣 移民署說話了

9縣市明早低溫特報10度以下！下周「這2天」最暖 又變天全台轉雨

聽新聞
0:00 / 0:00

邱垂正質疑傅崐萁赴港未獲授權 國民黨批停止造謠治國

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
民進黨今天在花蓮舉行「人民是頭家」宣講活動，批評傅崐萁赴港未授權，且在立院主導擴權法案，國民黨花蓮縣黨部嚴正駁斥，呼籲執政黨停止造謠治國。記者王思慧／攝影
民進黨今天在花蓮舉行「人民是頭家」宣講活動，批評傅崐萁赴港未授權，且在立院主導擴權法案，國民黨花蓮縣黨部嚴正駁斥，呼籲執政黨停止造謠治國。記者王思慧／攝影

民進黨今天在花蓮舉行「人民是頭家」宣講活動，陸委會主委邱垂正批評國民黨立院總召傅崐萁赴港未獲授權，行政院長卓榮泰也質疑，「傅是想代表哪個中央」。國民黨花蓮縣黨部今針對民進黨在花蓮的不實宣講嚴正駁斥，絕不容忍任何惡意抹黑，停止造謠治國，並呼籲民眾勿受誤導。

民進黨今天在花蓮辦「人民是頭家」政策宣講，陸委會主委邱垂正首度下鄉，他表示，傅崐萁率團到中國大陸參訪到香港說代表台灣中央政府，我們就嚇一跳，「你沒有我們（陸委會）授權，就無權代表台灣中央政府，跟對岸協商就是違法」。卓榮泰更直言，已經不想問傅是不是代表中央政府，只想請問「你想代表哪一個中央」。

花蓮縣黨部表示，民進黨為選舉利益，散布不實訊息，企圖扭曲事實、製造對立，此舉不僅傷害鄉親的感情，更破壞社會和諧。國民黨始終秉持誠信原則，致力於地方建設與民生福祉，絕不容忍任何惡意抹黑。呼籲民進黨停止造謠行為，回歸理性討論，為花蓮的未來努力，國民黨將持續以行動證明，為花蓮帶來真正的進步與繁榮。

藍營縣黨部指出，對於宣講所言，「去年開始的濫權、擴權、違憲法案都是傅崐萁在主導」、「希望讓所有花蓮的民眾知道，他們選出來的立法委員，帶給台灣民主社會多大的危害」的謊言，此說法完全與事實不符。

傅崐萁長期以來秉持為民服務的精神，致力於推動符合民意、促進地方發展的法案，所有提案均依法依規，並經過立法院充分討論與審議。民進黨的指控不僅缺乏具體事證，更顯露其對立法程序的誤解與偏見。

對於行政院安排陳淑姿與邱垂正至花蓮宣講是「為傅崐萁量身打造」，民進黨秘書長林右昌否認。縣黨部批評，行政院作為中央政府機關，本應向全國民眾說明政策，與地方民意代表無關，林右昌的言論不僅模糊焦點，更顯露對行政中立原則的漠視。

國民黨花蓮縣部呼籲民進黨及相關人士，應回歸理性對話，停止以不實言論抹黑民意代表。政治人物應以事實為基礎，以民意為依歸，而非透過謠言指控製造對立。花蓮鄉親期待的是實質建設與發展，而非無謂的政治口水戰。

針於財劃法修正，縣黨部表示，3月11日行政院各部會首長均坦承今年度預算大幅增加後，3月12日針對財劃法覆議案，傅崐萁數次詢問主計長，確認114年度總預算原編列3兆1325億元，刪除1439億元後，最後核定2兆9886億元，比去年增加1368億元。

當天傅崐萁問，前3年中央政府歲計謄餘共1兆元，問依新版財劃法編列3千多億元補助地方，是否「合乎中華民國憲法？」主計長答是，問是否「落實行政地方自治？」主計長也答是。

縣黨部表示，從1月21日立法院三讀通過總預算案後，已過50天，只看到各部會扮演網紅攻擊在野黨，主計總處從未跟各委員會或在野黨協商，國民黨從未收到拜會訊息，謠言治國側翼台灣，所有謊言不斷攻擊，各部會首長銜命攻擊在野黨，明明已是史上最高總預算2兆9886億元，各部會卻鋪天蓋地攻擊。為什麼要刪除農業部、衛福部等媒宣費，因為台灣不能再謠言治國謊言台灣，所有部會首長不能當網紅側翼，不再讓網軍蠱惑荼害年輕人。

罷免

延伸閱讀

民進黨花蓮宣講 林右昌批傅崐萁是台灣的亂源

陸客團來台沒望？陸委會主委：對岸說斷就斷成「養套殺」工具

陸委會首下鄉！邱垂正：傅崐萁赴港未獲授權 協商即違法

被傅崐萁問「當祖母了嗎？」 主計長宣講活動再稱「我單身」

相關新聞

滅謝龍介？本尊自嘲：在柯文哲「偵查大公開」學很多

全台大罷免升溫，藍台南市黨部主委、不分區立委謝龍介成為被消滅對象？謝龍介今到台中挺藍委廖偉翔，謝笑稱自己是「背奉金甕仔，...

大罷免不演了？ 卓榮泰劍指傅崐萁 「到中國輕聲細語」

大罷免浪潮，國民黨立法院總召立委傅崐萁被鎖定罷免，民進黨今直搗花蓮舉辦「人民是頭家」政策宣講。行政院長卓榮泰批在野黨，就...

邱垂正質疑傅崐萁赴港未獲授權 國民黨批停止造謠治國

民進黨今天在花蓮舉行「人民是頭家」宣講活動，陸委會主委邱垂正批評國民黨立院總召傅崐萁赴港未獲授權，行政院長卓榮泰也質疑，...

下鄉開講大酸傅崐萁 卓榮泰：要排除花蓮發展障礙

大罷免潮升溫，民進黨今到花蓮舉辦「人民是頭家」政策宣講，劍指國民黨立院黨團總召傅崐萁。行政院長卓榮泰壓軸開講，羅列中央為...

國民黨反霸宣講 霸藍團體合體壯聲勢

國民黨主席朱立倫與新北市長侯友宜，今天晚上將在板橋介壽公園進行還錢於民宣講活動。公園旁的罷藍委葉元之團體，則與罷免羅明才...

綠營旗山辦大罷免宣講 國中生站出來拜託幫忙連署

民進黨發動全台大罷免35席藍營立委進入二階，今天綠營立委許智傑在旗山鯤洲宮前舉辦罷免宣講活動，多名綠營民代出席，許智傑在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。