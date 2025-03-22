邱垂正質疑傅崐萁赴港未獲授權 國民黨批停止造謠治國

民進黨今天在花蓮舉行「人民是頭家」宣講活動，陸委會主委邱垂正批評國民黨立院總召傅崐萁赴港未獲授權，行政院長卓榮泰也質疑，「傅是想代表哪個中央」。國民黨花蓮縣黨部今針對民進黨在花蓮的不實宣講嚴正駁斥，絕不容忍任何惡意抹黑，停止造謠治國，並呼籲民眾勿受誤導。

民進黨今天在花蓮辦「人民是頭家」政策宣講，陸委會主委邱垂正首度下鄉，他表示，傅崐萁率團到中國大陸參訪到香港說代表台灣中央政府，我們就嚇一跳，「你沒有我們（陸委會）授權，就無權代表台灣中央政府，跟對岸協商就是違法」。卓榮泰更直言，已經不想問傅是不是代表中央政府，只想請問「你想代表哪一個中央」。

花蓮縣黨部表示，民進黨為選舉利益，散布不實訊息，企圖扭曲事實、製造對立，此舉不僅傷害鄉親的感情，更破壞社會和諧。國民黨始終秉持誠信原則，致力於地方建設與民生福祉，絕不容忍任何惡意抹黑。呼籲民進黨停止造謠行為，回歸理性討論，為花蓮的未來努力，國民黨將持續以行動證明，為花蓮帶來真正的進步與繁榮。

藍營縣黨部指出，對於宣講所言，「去年開始的濫權、擴權、違憲法案都是傅崐萁在主導」、「希望讓所有花蓮的民眾知道，他們選出來的立法委員，帶給台灣民主社會多大的危害」的謊言，此說法完全與事實不符。

傅崐萁長期以來秉持為民服務的精神，致力於推動符合民意、促進地方發展的法案，所有提案均依法依規，並經過立法院充分討論與審議。民進黨的指控不僅缺乏具體事證，更顯露其對立法程序的誤解與偏見。

對於行政院安排陳淑姿與邱垂正至花蓮宣講是「為傅崐萁量身打造」，民進黨秘書長林右昌否認。縣黨部批評，行政院作為中央政府機關，本應向全國民眾說明政策，與地方民意代表無關，林右昌的言論不僅模糊焦點，更顯露對行政中立原則的漠視。

國民黨花蓮縣部呼籲民進黨及相關人士，應回歸理性對話，停止以不實言論抹黑民意代表。政治人物應以事實為基礎，以民意為依歸，而非透過謠言指控製造對立。花蓮鄉親期待的是實質建設與發展，而非無謂的政治口水戰。

針於財劃法修正，縣黨部表示，3月11日行政院各部會首長均坦承今年度預算大幅增加後，3月12日針對財劃法覆議案，傅崐萁數次詢問主計長，確認114年度總預算原編列3兆1325億元，刪除1439億元後，最後核定2兆9886億元，比去年增加1368億元。

當天傅崐萁問，前3年中央政府歲計謄餘共1兆元，問依新版財劃法編列3千多億元補助地方，是否「合乎中華民國憲法？」主計長答是，問是否「落實行政地方自治？」主計長也答是。

縣黨部表示，從1月21日立法院三讀通過總預算案後，已過50天，只看到各部會扮演網紅攻擊在野黨，主計總處從未跟各委員會或在野黨協商，國民黨從未收到拜會訊息，謠言治國側翼台灣，所有謊言不斷攻擊，各部會首長銜命攻擊在野黨，明明已是史上最高總預算2兆9886億元，各部會卻鋪天蓋地攻擊。為什麼要刪除農業部、衛福部等媒宣費，因為台灣不能再謠言治國謊言台灣，所有部會首長不能當網紅側翼，不再讓網軍蠱惑荼害年輕人。