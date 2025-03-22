國民黨政策說明會苗縣登場表達反罷免 盼挺藍委

國民黨今天在苗栗縣舉辦政策說明會並表達反罷免，國民黨主席朱立倫出席說，苗栗藍營立委陳超明、邱鎮軍是好委員，為苗栗爭取財劃法、也嚴格審查預算，盼地方力挺守護。

國民黨啟動全台百場政策說明會，向全民報告「還錢於民」等政策主張，說明總預算與財劃法的修法關鍵，說明會今天在苗栗縣登場，朱立倫、苗栗縣長鍾東錦，以及藍營立委謝龍介、徐巧芯、陳超明、邱鎮軍等人出席。

邱鎮軍會中表示，這次大罷免是幌子，真正目的要讓藍軍立委有壓力無法專心監督；陳超明說，現在不只是單純的反罷免，而是為台灣的民主之爭。

朱立倫接受媒體聯訪表示，為台灣民主力挺地方好的委員，無論是陳超明、或邱鎮軍，都盡力為苗栗爭取財劃法，並嚴格審查預算，避免納稅義務人的錢被浪費，而面對民進黨透過大罷免方式以達到專政專制目的，盼地方力挺好委員。

鍾東錦接受媒體訪問表示，邱鎮軍、陳超明主要政見包含財政收支劃分法，只有財劃法的實施才能解救苗栗的財政危機，尤其苗栗是唯一被中央控管財政的縣市，這案子對苗栗很重要。

他說，對於中央對地方的補助款幾乎全面暫停，這點讓人心痛，變成國家的運作停擺了一半，縣款部分可先支應，但如橋梁危機等會牽涉安全問題，盼希望中央能盡快回覆縣府。

鍾東錦指出，現在國民黨中央是兩面作戰，除要應付大罷免，又碰到黨主席中常委的改選，大罷免的時間不是國民黨可以作主，但改選時間可調整，應先把重要的事情解決後，再做領導的選舉。