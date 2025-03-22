快訊

百萬名車猛撞號誌桿「車頭全爛」 拖吊後竟離奇起火燃燒

美籍YouTuber自稱反共…卻被禁止入境台灣 移民署說話了

9縣市明早低溫特報10度以下！下周「這2天」最暖 又變天全台轉雨

民團台中宣講「惡罷退散」 多名藍委籲投票反罷免

中央社／ 台中22日電

全台大罷免持續升溫，民團今天在國民黨台中市黨部舉辦「惡罷退散平安大會」宣講活動，呼籲民眾站出來一同發聲，針對藍營立委遭罷免不能不出來投票，必須要投下不同意票。

宣講活動今天下午在中國國民黨台中市黨部舉辦，國民黨籍立委廖偉翔、羅智強、謝龍介與民眾黨前立委蔡壁如、國民黨籍前立委鄭麗文及網路評論人李易修等人出席，會中呼喊「台灣平安，惡罷退散」、「台灣人怎麼辦，出來投不同意」等口號。

廖偉翔會中致詞時表示，台中新光氣爆案時，他在現場直播2分鐘，呼籲民眾不要靠近，卻被抹黑成干擾救災。過去民進黨提出國會要改革等法案但都未執行，國民黨推動福國利民的法案，也被民進黨抹黑，呼籲民眾站出來一同發聲。

羅智強表示，政府的預算是增加的，若有人在講刪預算，請大家要幫忙澄清。台灣人守衛民主，藍營立委被罷免不能不出來投票，必須出來投不同意票。

謝龍介說，過去國民黨在立法院不強，現在有廖偉翔等年輕人出來打拚，大家要一起幫忙拉票，將手中的不同意票投下去，立委一個都不能掉。

鄭麗文提到，希望大家能夠為了台灣，義無反顧、挺身而出，民進黨什麼都不怕，但只有人民的力量可以約束、教訓他們，大家要一起顧台灣。國民黨如果做不好就換掉，但國民黨如果做得好，就要支持。

蔡壁如說，今天要透過活動讓在野大團結，大家一起「反惡罷」，看到大家勇敢站出來，讓她相當感動，要一起告訴執政黨：「若是太超過，民眾是不會允許的。」

針對民團舉辦「惡罷退散平安大會」活動，民主進步黨台中市黨部主委許木桂表示，藍白刪除、凍結這麼多總預算，沒有照顧全國百姓，現在各個公家機關都面臨預算不足問題，民眾才會發起罷免，如果藍白做得好，就不會面臨罷免的問題。

全台大罷免持續升溫，台中市8席立委不分藍綠都面臨罷免，其中民進黨15日在台中舉辦「人民是頭家」宣講活動；「惡罷退散志工團」今天則是在國民黨台中市黨部舉辦宣講活動。

罷免

延伸閱讀

影／藍營反惡罷在台中舉行 廖偉翔：讓政府感到民眾憤怒

反罷免 藍委羅智強：出來投「不同意」就是罷免賴清德

廖偉翔呼籲投下反罷免一票 「不然柯建銘會當立法院長」

反罷全國第1槍！台中罷綠委拔菜行動、不純下架理由曝

相關新聞

滅謝龍介？本尊自嘲：在柯文哲「偵查大公開」學很多

全台大罷免升溫，藍台南市黨部主委、不分區立委謝龍介成為被消滅對象？謝龍介今到台中挺藍委廖偉翔，謝笑稱自己是「背奉金甕仔，...

大罷免不演了？ 卓榮泰劍指傅崐萁 「到中國輕聲細語」

大罷免浪潮，國民黨立法院總召立委傅崐萁被鎖定罷免，民進黨今直搗花蓮舉辦「人民是頭家」政策宣講。行政院長卓榮泰批在野黨，就...

邱垂正質疑傅崐萁赴港未獲授權 國民黨批停止造謠治國

民進黨今天在花蓮舉行「人民是頭家」宣講活動，陸委會主委邱垂正批評國民黨立院總召傅崐萁赴港未獲授權，行政院長卓榮泰也質疑，...

下鄉開講大酸傅崐萁 卓榮泰：要排除花蓮發展障礙

大罷免潮升溫，民進黨今到花蓮舉辦「人民是頭家」政策宣講，劍指國民黨立院黨團總召傅崐萁。行政院長卓榮泰壓軸開講，羅列中央為...

國民黨反霸宣講 霸藍團體合體壯聲勢

國民黨主席朱立倫與新北市長侯友宜，今天晚上將在板橋介壽公園進行還錢於民宣講活動。公園旁的罷藍委葉元之團體，則與罷免羅明才...

綠營旗山辦大罷免宣講 國中生站出來拜託幫忙連署

民進黨發動全台大罷免35席藍營立委進入二階，今天綠營立委許智傑在旗山鯤洲宮前舉辦罷免宣講活動，多名綠營民代出席，許智傑在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。