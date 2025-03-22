民進黨花蓮宣講 林右昌批傅崐萁是台灣的亂源

民進黨啟動「人民是頭家」下鄉宣講活動，今天下午前進花蓮，要花蓮人罷免國民黨立法院總召傅崐萁，現場吸引4千人參與。民進黨秘書長林右昌喊台灣的亂源是傅崐萁，目的要癱瘓中央政府，更呼籲大家簽署罷免書，一定要讓第二階段過關。

林右昌表示，阿嬤是花蓮光復人，去年地震大小餘震不斷，那時立法院在開議，傅崐萁卻在4月26日急忙帶許多立委去中國大陸，不懂為何要放下花蓮人跑到大陸，是不是去朝拜領命。

林右昌說，傅崐萁的目的就是要癱瘓民進黨的中央政府，罷免從來不是藍綠的事，而是大家看不下去舔共國民黨的嘴臉。他現出1973年的報紙，當時前總統蔣經國聯合亞洲國家，合力肅清禍源匪共，現在國民黨卻親共，以中國大陸意識形態對於台灣的民主，這是民主最大的危機，花蓮鄉親不能再被欺騙。

林右昌提到罷傅團體「微光花蓮」，指出這名稱很有意義，微光是公民的力量，要把傅家暗黑勢力敲破，有一絲亮光照進來，大家要為他們加油、支持。民進黨協助公民團體，打敗傅氏王朝，要陽光普照。拜託大家接下來盡量把時間空出來，積極參與罷免工作，每一位都要連署罷免，要簽完才可以走，每個人再多帶幾張連署書回去，全力幫忙連署，第二階段一定要過關。

民進黨立委沈伯洋說，傅崐萁除了辱罵別人，最擅長的就是在花蓮搞怪，在花蓮縱火、再自己救火，這種行徑20年來不斷發生，他阻礙交通建設、福利給予，放到縣政府口袋後，再告訴你說這是傅崐萁給你的。

沈表示，台灣作為海島國家要往東發展，花蓮就是最重要地方，我們有那麼多朋友，但是傅崐萁打算把花蓮送給中國，把花蓮人民帶到香港還被抓走了。國民黨昨天提出反戒嚴公投案，一旦通過，台灣就算發生戰爭，總統不能夠宣布緊急命令，那不就是在邀請中國現在把飛彈打過來，進攻台灣，不就是告訴大家「你就是中國的代理人？」

沈伯洋直言，自由是爭取來，不是天上掉下來，像傅崐萁這種邪惡的人，勝利的唯一條件就是好人的沉默、大家維持中立。查水表造成大家很大的壓力，但是傅可以查1個人、5個人、10個人的水表，可以查得了1萬人、5萬人？傅崐萁沒辦法威脅每一個人。

他喊話大家站出來連署，花蓮就能夠重新回到台灣的火車頭，讓花蓮帶著整個台灣的罷免團隊前進、帶著民主前進，讓花蓮回歸榮耀，讓花蓮成為火車頭，重新奪回台灣的民主。