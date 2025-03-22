快訊

2度獲米其林餐盤推薦 王品旗下頂級牛排THE WANG營運5年熄燈

55歲林煒與6年女友甜蜜遊歐15天 被疑登記反應曝光

經典賽／曾豪駒接教頭要先與樂天溝通 蔡其昌：不想情勒

藍軍全台反惡罷誓師大會 朱立倫批民進黨像詐騙集團

聯合報／ 記者吳傑沐胡蓬生／苗栗即時報導
國民黨主席朱立倫受訪時強調，民進黨一黨獨裁想集權又集錢，想透過大罷免的方式，來達到專制專政的目的。記者胡蓬生／攝影
國民黨主席朱立倫受訪時強調，民進黨一黨獨裁想集權又集錢，想透過大罷免的方式，來達到專制專政的目的。記者胡蓬生／攝影

藍軍全台反惡罷誓師大會首場活動，今天下午在苗栗市中正堂登場，國民黨主席朱立倫最後到場開講；他強調，民進黨一黨獨裁想集權又集錢，想透過大罷免的方式，來達到專制專政的目的，大家一定要來相挺這些好委員。

朱立倫表示，今天到場是為台灣民主、力挺真正為苗栗打拼的陳超明、邱鎮軍委員，他們支持財劃法爭取每年增加苗栗137億，且嚴格審查預算，避免政府浪費人民納稅錢，而民進黨一黨獨裁想集權又集錢，想透過大罷免的方式，來達到專制專政的目的，大家一定要來相挺這些好委員。

他指出，今年總預算執政黨各部會增加很多錢，難道立委幫民眾監督預算，刪除補助特定綠媒的這些錢，或很多不做事的業務費，卻造謠過年團拜連橘子都買不起，這像不像詐騙集團，想要騙民眾來罷免立法委員。

他呼籲大家要團結，去年才選過立委，民進黨搞大罷免，其實他就是要每一年都要選舉，作為2026他們要翻盤的機會，苗栗一定要團結，讓陳超明、邱鎮軍繼續為苗栗打拼。

最後，朱立倫也帶領台上台下夥伴共同高呼「反惡罷 護民主 愛苗栗」口號，結束約半小時行程後趕回台北。

朱立倫指出，執政黨造謠過年團拜連橘子都買不起，這像不像詐騙集團，想要騙民眾來罷免立法委員。記者胡蓬生／攝影
朱立倫指出，執政黨造謠過年團拜連橘子都買不起，這像不像詐騙集團，想要騙民眾來罷免立法委員。記者胡蓬生／攝影

罷免

延伸閱讀

影／反罷免 朱立倫批賴政府用司法與大罷免鬥在野黨

影／藍營反惡罷場檢討聲浪四起 支持者嗆朱立倫沒路用

藍政策說明會21日竹縣登場 朱立倫盼團結支持者

民進黨：朱立倫昨是今非 惡刪台電撥補影響電價

相關新聞

廖偉翔呼籲投下反罷免一票 「不然柯建銘會當立法院長」

反罷免團體今天在國民黨台中市黨部舉辦「反惡罷平安法會」宣講，藍委羅智強、謝龍介、廖偉翔，以及民眾黨前立委蔡壁如都到場宣講...

陸委會也來罷免傅崐萁？ 林右昌：讓邱垂正說明赴中後的爭議法案

大罷免潮延燒，民進黨今在花蓮舉辦「人民是頭家」政策宣講，劍指國民黨立法院總召傅崐萁意味濃厚。民進黨秘書長林右昌表示，辦在...

柯文哲出庭嗆檢「不要臉」蔡壁如：沒有被關傻

台灣民眾黨創辦人柯文哲遭北檢起訴貪汙，昨天首次出庭，當場嗆檢方「不要臉」、「恨死檢察官」。民眾黨前立法委員蔡壁如今天出席...

全台大罷免 彰化罷團大團結聯合大會明在溪湖宣講

全台「大罷免」彰化縣罷團明將在溪湖鎮奉天宮舉行聯合大會，定調為「反共保台大團結」，預計邀請曹興誠、廖筱君等人到場演講；罷...

民進黨花蓮宣講 林右昌批傅崐萁是台灣的亂源

民進黨啟動「人民是頭家」下鄉宣講活動，今天下午前進花蓮，要花蓮人罷免國民黨立法院總召傅崐萁，現場吸引4千人參與。民進黨秘...

藍軍全台反惡罷誓師大會 朱立倫批民進黨像詐騙集團

藍軍全台反惡罷誓師大會首場活動，今天下午在苗栗市中正堂登場，國民黨主席朱立倫最後到場開講；他強調，民進黨一黨獨裁想集權又...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。