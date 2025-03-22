藍軍全台反惡罷誓師大會 朱立倫批民進黨像詐騙集團
藍軍全台反惡罷誓師大會首場活動，今天下午在苗栗市中正堂登場，國民黨主席朱立倫最後到場開講；他強調，民進黨一黨獨裁想集權又集錢，想透過大罷免的方式，來達到專制專政的目的，大家一定要來相挺這些好委員。
朱立倫表示，今天到場是為台灣民主、力挺真正為苗栗打拼的陳超明、邱鎮軍委員，他們支持財劃法爭取每年增加苗栗137億，且嚴格審查預算，避免政府浪費人民納稅錢，而民進黨一黨獨裁想集權又集錢，想透過大罷免的方式，來達到專制專政的目的，大家一定要來相挺這些好委員。
他指出，今年總預算執政黨各部會增加很多錢，難道立委幫民眾監督預算，刪除補助特定綠媒的這些錢，或很多不做事的業務費，卻造謠過年團拜連橘子都買不起，這像不像詐騙集團，想要騙民眾來罷免立法委員。
他呼籲大家要團結，去年才選過立委，民進黨搞大罷免，其實他就是要每一年都要選舉，作為2026他們要翻盤的機會，苗栗一定要團結，讓陳超明、邱鎮軍繼續為苗栗打拼。
最後，朱立倫也帶領台上台下夥伴共同高呼「反惡罷 護民主 愛苗栗」口號，結束約半小時行程後趕回台北。
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